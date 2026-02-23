E-Auto-Brandgefahr: GDV fordert neue Sicherheitsregeln für Batterien und Transporte

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) fordert neue Sicherheitsregeln für den Transport und die Lagerung von Lithium-Batterien und E-Autos. Laut Verband steigt das Brandrisiko mit wachsenden Transportmengen deutlich, insbesondere auf See und in großen Lagerhallen.

Brandrisiko durch Lithium-Batterien

„Lithium-Batterien gelten im Alltag als sicher, doch beim Transport und in der Lagerung entstehen besondere Risiken“, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ein zentrales Problem ist der sogenannte Thermal Runaway: eine Kettenreaktion, die Brände explosionsartig verstärken kann. Solche Brände sind extrem schwer zu löschen und können Tage später wieder aufflammen.

GDV-Forderungen für sicheren Transport

Container mit E-Autos oder Batterien nicht dicht nebeneinander lagern

Keine Lagerung in der Nähe von Maschinenräumen oder auf obersten Decks

Temperaturüberwachung und Kühlung, wo Hitze nicht ausgeschlossen werden kann

Batterien nur mit begrenztem Ladezustand transportieren

Lagerung an Land

Abgegrenzte Lagerbereiche für Batterien und E-Autos

Bauliche Trennungen und ausreichend Abstand zwischen Containern und Fahrzeugen

Schutz von Mitarbeitenden, Einsatzkräften und Lieferketten

Neue Gefahrgutklasse für Lithium-Batterien

Der GDV fordert in einem Positionspapier (PDF) die Einführung einer eigenen Gefahrgutklasse für Lithium-Batterien. Diese soll bessere Kennzeichnungen, klare Informationen für Feuerwehr und Schiffsbesatzungen sowie passgenaue Regeln für Transport und Lagerung ermöglichen.

Hintergrund

Mit dem rasant wachsenden Transportvolumen von E-Autos und Lithium-Batterien steigen auch die Risiken für Großschäden. Der GDV appelliert an Politik und internationale Gremien, die Vorschriften zügig anzupassen, um Elektromobilität sicher und gesellschaftlich akzeptiert weiter auszubauen.