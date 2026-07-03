E-Autos auf Rekordkurs: Verbrenner verlieren weiter an Boden

Das Kraftfahrt-Bundesamt registrierte im Juni 2026 deutlich mehr Pkw-Neuzulassungen als im Vorjahresmonat.

Im Juni 2026 wurden in Deutschland 296.378 neue Pkw zugelassen. Das entsprach einem Anstieg von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders stark legten die privaten Zulassungen zu, die um 28,6 Prozent stiegen und einen Anteil von 36,6 Prozent erreichten.

Gewerbliche Halter kamen auf einen Anteil von 63,4 Prozent. Im ersten Halbjahr wurden insgesamt knapp 1,5 Millionen neue Pkw zugelassen und damit 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bei den deutschen Marken verzeichnete Smart laut Statistik das stärkste Wachstum im Juni. Auch MINI, BMW und Audi legten deutlich zu. Volkswagen blieb sowohl im Juni als auch in der Halbjahresbetrachtung die zulassungsstärkste deutsche Marke. Rückgänge wurden unter anderem bei Opel und Porsche registriert.

Elektroautos und SUVs prägen den deutschen Automarkt

Bei den Importmarken fielen vor allem die Zuwächse von Tesla und BYD auf. Beide Hersteller steigerten ihre Zulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich. Unter den volumenstärkeren Importmarken blieb Skoda die Marke mit dem höchsten Marktanteil.

SUVs stellten mit 37,5 Prozent erneut das größte Fahrzeugsegment dar. Dahinter folgten Kleinwagen und die Kompaktklasse. Gleichzeitig nahmen die Zulassungen bei Oberklassefahrzeugen, Sportwagen und Wohnmobilen ab.

Auch bei den Antriebsarten setzte sich die Verschiebung fort. Elektroautos erreichten einen Anteil von 28,4 Prozent und legten um 78,2 Prozent zu. Hybride kamen auf 39 Prozent Marktanteil, während Benziner und Diesel rückläufig waren.

Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß neu zugelassener Pkw sank im Juni auf 92,6 Gramm pro Kilometer. Auch bei Nutzfahrzeugen wurden überwiegend steigende Zulassungszahlen registriert. Der Gebrauchtwagenmarkt entwickelte sich im Juni ebenfalls positiv, während die Halbjahresbilanz bei den Besitzerwechseln weiterhin unter dem Vorjahresniveau lag.

Beim Kraftfahrt-Bundesamt findet ihr alle Daten, die nach bestimmten Merkmalen und Herstellern geordnet sind (siehe Tabellen unten).

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