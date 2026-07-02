Mobilität

Kaufland halbiert die Preise an Elektroauto-Ladesäulen

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Kaufland

Die Handelskette Kaufland gewährt Kunden für eine Woche einen Preisnachlass auf das Laden von Elektroautos an ihren Ladesäulen.

Kunden erhalten vom 2. bis 8. Juli 2026 einen Rabatt von 50 Prozent auf die regulären Ladepreise an den E-Ladestationen von Kaufland. Voraussetzung ist die Bezahlung über Kaufland Pay in Verbindung mit der Kaufland Card XTRA.

Während des Aktionszeitraums sinken die Preise laut Unternehmensangaben auf 14,5 Cent pro Kilowattstunde beim AC-Laden, 22 Cent pro Kilowattstunde beim DC-Laden sowie 23,5 Cent pro Kilowattstunde beim Schnellladen über HPC-Ladepunkte. Das Angebot gilt ausschließlich an Filialen, die über entsprechende Ladesäulen verfügen.

Kaufland reduziert Ladepreise für Elektroautos zeitlich befristet

Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung für Kaufland Card XTRA und Kaufland Pay erforderlich. Die Zahlung muss anschließend über die Bezahlfunktion des Unternehmens erfolgen, damit der Rabatt automatisch berücksichtigt wird.

Nach Angaben von Kaufland gibt es einzelne Ausnahmen. Nicht berücksichtigt werden können demnach Standorte mit bestehenden Strombezugsverträgen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Als Beispiel nennt Kaufland einzelne Mietobjekte mit einer festen Strombezugsbindung.

Ich halte die Aktion für eine interessante Möglichkeit für Fahrer von Elektroautos, die ohnehin regelmäßig bei Kaufland einkaufen und die vorhandene Ladeinfrastruktur vor Ort nutzen können.

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