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Tesla überrascht alle mit richtig guten Zahlen

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Tesla Model Y 2025 De

Tesla ist zurück im starken Wachstum, jedenfalls im zweiten Quartal 2026, was sich hier und da bereits angedeutet hat. 480.126 Elektroautos wurden an Tesla-Kunden übergeben, was einem Wachstum von etwa 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings sind nur noch zwei Modelle für diesen Erfolg relevant.

Das Tesla Model Y und Tesla Model 3, die Tesla leider nicht einzeln aufschlüsselt, kommen auf 467.762 Auslieferungen. Das Tesla Model S und Tesla Model X sind also egal, aber sowieso eingestellt worden, und der Tesla Cybertruck spielt auch keine wichtige Rolle. Ob Tesla den Cybertruck langfristig auch noch einkassiert?

Im Vergleich zum letzten Quartal mit 358.023 ausgelieferten Einheiten ist das auch sehr stark, man kann also sagen, dass 2026 bisher gut aussieht. Ein günstiges Auto unter dem Tesla Model 3 fehlt zwar weiterhin, soll jetzt aber doch noch kommen. Es wäre denkbar, dass der Einbruch der Nachfrage bei Tesla also wieder vorbei ist.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. JonP 💎
    sagt am

    Schön für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

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