E-Rezept-App erweitert Zugänge und verbessert Anzeige
Die E-Rezept-App v1.35.0 wurde veröffentlicht und erweitert die Anmeldemöglichkeiten sowie die Anzeige von Apothekeninformationen.
Mit dem Update können sich nun auch Versicherte von Bundeseinrichtungen, darunter der Bundespolizei und ähnliche Einrichtungen, in der App anmelden. Zudem werden Notdienst- und Sonderschließzeiten von Apotheken angezeigt, sofern diese Daten verfügbar sind. Damit soll laut Entwicklerangaben eine bessere Übersicht im Apothekenfinder ermöglicht werden.
Neue Funktionen und technische Anpassungen
Außerdem erlaubt Version 1.35.0 beim Einlösen von Rezepten die gleichzeitige Auswahl aller digitalen Verordnungen. Mehrere technische Probleme wurden laut Changelog behoben, darunter ein fehlerhaftes Pull-to-Refresh-Verhalten unter iOS 26 sowie Korrekturen bei zu geringen Kontrasten und unverständlicher Sprachausgabe über Voice Over. Auch kleinere Fehler beim Anmeldeprozess wurden beseitigt.
Kernpunkte des Updates
- Login für Versicherte von Bundeseinrichtungen
- Anzeige von Notdienst- und Sonderschließzeiten
- Gleichzeitige Auswahl mehrerer Rezepte
- Fehlerkorrekturen bei Anmeldung, Kontrasten und Voice Over
Die E-Rezept-App dient gesetzlich Versicherten zur digitalen Verwaltung und Einlösung elektronischer Rezepte in teilnehmenden Apotheken.
