Fintech

easybank führt Eurowings Kreditkarten unter neuer Marke fort

Autor-Bild
Von
|

Die Direktbank easybank führt die Eurowings Kreditkarten Classic und Premium unter neuer Marke fort.

Die in Hamburg ansässige Direktbank übernimmt die Herausgabe der bekannten Karten. Für bestehende Karteninhaber ändern sich laut Unternehmensangaben weder Leistungen noch Konditionen, lediglich der Name der kartenausgebenden Bank. Die Partnerschaft mit Eurowings besteht seit 2012 und wird seit 2022 gemeinsam mit Miles & More fortgeführt.

Info

Das deutsche Privatkundengeschäft, das bisher unter Barclaycard und Barclays Consumer Bank Europe firmierte, wurde Anfang 2025 von der britischen Barclays Group an die BAWAG Group verkauft. Unter der neuen Marke easybank sind Kreditkarten, Ratenkredite und Tagesgeldkonten verfügbar.

Eurowings Kreditkarten: Meilen sammeln und Reisevorteile nutzen

Mit beiden Karten sammeln Kunden pro zwei Euro Umsatz eine Meile. Diese ist 36 Monate gültig und kann für Prämien wie Flüge, Gutscheine oder Hotelaufenthalte eingelöst werden. Eine Einlösung ist nach Angaben des Unternehmens ab 1.500 Meilen möglich.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

  • Classic mit Reiseversicherungen und Fastlane-Zugang
  • Premium mit erweitertem Versicherungspaket
  • Gebührenfreie Bargeldabhebungen im Ausland
  • Meilen sammeln bei jedem Kartenumsatz

Neukunden erhalten im ersten Jahr eine reduzierte Jahresgebühr und einmalig 500 Meilen bei Classic beziehungsweise 3.000 Meilen bei Premium. Ich halte die Fortführung ohne Leistungsänderungen für ein gutes Signal an Bestandskunden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / easybank führt Eurowings Kreditkarten unter neuer Marke fort
Weitere Neuigkeiten
Spider Man 2 Ps5 Header
PlayStation Plus: Großer Blockbuster ab heute im Abo erhältlich
in Gaming
Anti-Adblocker-Maßnahme? YouTube blendet plötzlich Kommentare aus
in Dienste
Nuki Smart Lock Ultra Swiss ist ab sofort erhältlich
in Smart Home
Apple Tv 2022 Header
Apple TV bekommt Continuous Audio Connection
in News
Airbnb Logo Header
Airbnb startet „Jetzt buchen, später bezahlen“ in Deutschland
in Dienste
Byd Sealion 7 Header
BYD: So will die China-Marke den deutschen Markt endlich erobern
in Mobilität
Simpsons Disney Header
Die Simpsons werden „niemals enden“
in News
Neuer Kia EV5 für 2027 wird wohl ein großer Schritt
in Mobilität
Skoda: Ein Blick auf das neue Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
Steam Deck Oled Header
Valve stellt das Steam Deck OLED „zeitweise“ ein
in Gaming