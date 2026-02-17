easybank führt Eurowings Kreditkarten unter neuer Marke fort

Die Direktbank easybank führt die Eurowings Kreditkarten Classic und Premium unter neuer Marke fort.

Die in Hamburg ansässige Direktbank übernimmt die Herausgabe der bekannten Karten. Für bestehende Karteninhaber ändern sich laut Unternehmensangaben weder Leistungen noch Konditionen, lediglich der Name der kartenausgebenden Bank. Die Partnerschaft mit Eurowings besteht seit 2012 und wird seit 2022 gemeinsam mit Miles & More fortgeführt.

Info Das deutsche Privatkundengeschäft, das bisher unter Barclaycard und Barclays Consumer Bank Europe firmierte, wurde Anfang 2025 von der britischen Barclays Group an die BAWAG Group verkauft. Unter der neuen Marke easybank sind Kreditkarten, Ratenkredite und Tagesgeldkonten verfügbar.

Eurowings Kreditkarten: Meilen sammeln und Reisevorteile nutzen

Mit beiden Karten sammeln Kunden pro zwei Euro Umsatz eine Meile. Diese ist 36 Monate gültig und kann für Prämien wie Flüge, Gutscheine oder Hotelaufenthalte eingelöst werden. Eine Einlösung ist nach Angaben des Unternehmens ab 1.500 Meilen möglich.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Classic mit Reiseversicherungen und Fastlane-Zugang

Premium mit erweitertem Versicherungspaket

Gebührenfreie Bargeldabhebungen im Ausland

Meilen sammeln bei jedem Kartenumsatz

Neukunden erhalten im ersten Jahr eine reduzierte Jahresgebühr und einmalig 500 Meilen bei Classic beziehungsweise 3.000 Meilen bei Premium. Ich halte die Fortführung ohne Leistungsänderungen für ein gutes Signal an Bestandskunden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.