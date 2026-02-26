Smart Home

Echo Show: Amazon bringt Werbung jetzt auch auf große Displays

Amazon Echo Show 15 Fire Tv

Der Onlinehändler Amazon blendet inzwischen auch auf Echo Show 15 und 21 nicht abschaltbare Werbung ein.

Echo-Show-Geräte von Amazon zeigen seit geraumer Zeit proaktiv Werbung an. Diese lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren. Betroffen sind inzwischen auch die größeren Smart Displays Echo Show 15 und Echo Show 21, auf denen Anzeigen ohne aktives Zutun erscheinen.

Gerade auf den 15- und 21-Zoll-Bildschirmen wird Werbung deutlich präsenter wahrgenommen. Anwender, die die Geräte vor allem für Smart-Home-Steuerung oder als digitalen Bilderrahmen nutzen, sehen stattdessen immer wieder „Sponsored“-Inhalte. Ein vollständiger Opt-out wird derzeit nicht angeboten.

Wie bei den kleineren Echo-Show-Geräten lassen sich die Anzeigen zwar wegwischen, sie erscheinen jedoch erneut. Ein alternatives Modell ohne Werbung oder gegen Aufpreis wurde bislang nicht angekündigt. Es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es eine entsprechende Ankündigung gibt.

How can I best throw this in the garbage?
byu/myklob inamazonecho

Ich halte die fehlende Wahlmöglichkeit für problematisch, da große Displays im Wohnraum eine ganz andere, viel intensivere Wahrnehmung erzeugen als die kleineren Echo-Show-Geräte.

Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige

Die Reddit Community berichtet über Unmut wegen einer neuen Paywall bei Echo Show Geräten durch Amazon. In Beiträgen im Forum…

19. Februar 2026 | Jetzt lesen →

  1. Martin Pick 🪴
    sagt am

    Also mein Show 15 wird definitiv bald durch ein normales Tablet ersetzt, weiß nur noch nicht welches genau, da 15 zoll schon schön sind, gern größer. Aber man will ja auch kein vermögen ausgeben :-P

    Mal schauen was Apple und Google so präsentiert, Amazon mit den Echos habe ich nun seit fast 8-9 Jahren und so langsam bin ich bereit was neues zu machen, gerade weil Gemini und co. mehr können.

