Echo Show: Amazon bringt Werbung jetzt auch auf große Displays

Der Onlinehändler Amazon blendet inzwischen auch auf Echo Show 15 und 21 nicht abschaltbare Werbung ein.

Echo-Show-Geräte von Amazon zeigen seit geraumer Zeit proaktiv Werbung an. Diese lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren. Betroffen sind inzwischen auch die größeren Smart Displays Echo Show 15 und Echo Show 21, auf denen Anzeigen ohne aktives Zutun erscheinen.

Gerade auf den 15- und 21-Zoll-Bildschirmen wird Werbung deutlich präsenter wahrgenommen. Anwender, die die Geräte vor allem für Smart-Home-Steuerung oder als digitalen Bilderrahmen nutzen, sehen stattdessen immer wieder „Sponsored“-Inhalte. Ein vollständiger Opt-out wird derzeit nicht angeboten.

Wie bei den kleineren Echo-Show-Geräten lassen sich die Anzeigen zwar wegwischen, sie erscheinen jedoch erneut. Ein alternatives Modell ohne Werbung oder gegen Aufpreis wurde bislang nicht angekündigt. Es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es eine entsprechende Ankündigung gibt.

Ich halte die fehlende Wahlmöglichkeit für problematisch, da große Displays im Wohnraum eine ganz andere, viel intensivere Wahrnehmung erzeugen als die kleineren Echo-Show-Geräte.