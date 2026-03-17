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PayPal trennt sich vom Google Wallet

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Das Unternehmen PayPal stellt die Verknüpfung mit dem Google Wallet für neue Nutzer ab dem 31. März 2026 ein.

PayPal beendet die Möglichkeit, neue Verknüpfungen mit Google Wallet einzurichten. Bestehende Verbindungen bleiben jedoch weiterhin aktiv, solange Nutzer diese nicht selbst entfernen, ihr Gerät zurücksetzen oder auf ein neues Smartphone wechseln.

Auch nach dem Stichtag können Nutzer weiterhin mit einer bestehenden Verknüpfung per Google Wallet zahlen. Änderungen greifen erst, wenn die Verbindung aktiv getrennt wird oder ein Gerätewechsel erfolgt. Eine erneute Kopplung ist danach nicht mehr möglich.

PayPal-App ersetzt Google Wallet-Verknüpfung im Alltag

Stattdessen setzt PayPal künftig stärker auf die eigene App für kontaktloses Bezahlen im stationären Handel. Laut Unternehmen funktioniert dies über NFC an allen Terminals mit Mastercard-Unterstützung, ohne dass die App jedes Mal geöffnet werden muss.

Wichtige Punkte zur Umstellung:

  • Keine neuen Verknüpfungen ab 31. März 2026
  • Bestehende Verbindungen bleiben vorerst aktiv
  • Bezahlen künftig direkt über die PayPal-App möglich
  • Zusatzfunktionen wie Cashback und Ratenzahlung verfügbar

Für Händler gilt eine ähnliche Regelung. Die direkte Verknüpfung mit Google Wallet entfällt ebenfalls, alternativ kann laut PayPal eine Business Debit Mastercard genutzt werden, um weiterhin kompatibel zu bleiben.

Ich halte diesen Schritt für nachvollziehbar, da PayPal seine eigene App stärker in den Mittelpunkt rückt und somit mehr Kontrolle über Funktionen und Zusatzangebote behält. Google Wallet bzw. Google Pay lässt sich inzwischen mit zahlreichen Debitkarten verschiedener Banken nutzen. Von daher dürfte dieser Schritt für die meisten Nutzer verschmerzbar sein.

Paypal Mastercard

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21. Februar 2026 | Jetzt lesen →

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