EDEKA smart: Datenaktion im Telekom-Netz ohne 5G
EDEKA smart, ein Mobilfunkanbieter im besten Telekom-Netz mit LTEmax, hat aktuell eine Datenaktion im Angebot. Leider fehlt der Zugang zum 5G-Netz.
Kunden, die sich für einen der kombi-Tarife entscheiden, profitieren nur noch bis zum 18. August 2024 von zusätzlichem Datenvolumen – und zwar ein Jahr lang. Der Tarif kombi M bietet demnach 9 GB statt der bisherigen 5 GB, während der kombi L-Tarif von 9 GB auf 13 GB erhöht wurde. Für Nutzer des kombi XL-Tarifs steht ein Datenvolumen von 24 GB zur Verfügung, anstelle der vorherigen 20 GB.
Auch das Jahrespaket Premium wurde angepasst: Kunden erhalten für 12 Monate 7 GB pro Monat, anstelle der bisherigen 4 GB. Diese Aktion ermöglicht es den Nutzern, deutlich mehr Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten zu nutzen, allerdings ist zu bedenken, dass EDEKA smart nur LTEmax und kein 5G bietet.
In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.
