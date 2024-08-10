EDEKA smart: Datenaktion im Telekom-Netz ohne 5G

EDEKA smart, ein Mobilfunkanbieter im besten Telekom-Netz mit LTEmax, hat aktuell eine Datenaktion im Angebot. Leider fehlt der Zugang zum 5G-Netz.

Kunden, die sich für einen der kombi-Tarife entscheiden, profitieren nur noch bis zum 18. August 2024 von zusätzlichem Datenvolumen – und zwar ein Jahr lang. Der Tarif kombi M bietet demnach 9 GB statt der bisherigen 5 GB, während der kombi L-Tarif von 9 GB auf 13 GB erhöht wurde. Für Nutzer des kombi XL-Tarifs steht ein Datenvolumen von 24 GB zur Verfügung, anstelle der vorherigen 20 GB.

Auch das Jahrespaket Premium wurde angepasst: Kunden erhalten für 12 Monate 7 GB pro Monat, anstelle der bisherigen 4 GB. Diese Aktion ermöglicht es den Nutzern, deutlich mehr Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten zu nutzen, allerdings ist zu bedenken, dass EDEKA smart nur LTEmax und kein 5G bietet.

Zu EDEKA smart →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.

