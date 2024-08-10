Tarife

EDEKA smart: Datenaktion im Telekom-Netz ohne 5G

Autor-Bild
Von
|
Edeka Smart Header

EDEKA smart, ein Mobilfunkanbieter im besten Telekom-Netz mit LTEmax, hat aktuell eine Datenaktion im Angebot. Leider fehlt der Zugang zum 5G-Netz.

Kunden, die sich für einen der kombi-Tarife entscheiden, profitieren nur noch bis zum 18. August 2024 von zusätzlichem Datenvolumen – und zwar ein Jahr lang. Der Tarif kombi M bietet demnach 9 GB statt der bisherigen 5 GB, während der kombi L-Tarif von 9 GB auf 13 GB erhöht wurde. Für Nutzer des kombi XL-Tarifs steht ein Datenvolumen von 24 GB zur Verfügung, anstelle der vorherigen 20 GB.

Auch das Jahrespaket Premium wurde angepasst: Kunden erhalten für 12 Monate 7 GB pro Monat, anstelle der bisherigen 4 GB. Diese Aktion ermöglicht es den Nutzern, deutlich mehr Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten zu nutzen, allerdings ist zu bedenken, dass EDEKA smart nur LTEmax und kein 5G bietet.

Zu EDEKA smart →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität
Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza
in Kommentar
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste