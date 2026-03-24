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EDEKA smart legt nach: Jahrespaket PREMIUM günstiger

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Der Mobilfunkanbieter EDEKA smart bietet das Jahrespaket PREMIUM aktuell zu einem reduzierten Preis von 79,95 Euro an.

Die Aktion gilt ab sofort und reduziert den regulären Preis von 94,95 Euro um 15 Euro. Kunden erhalten damit ein vorab bezahltes Jahrespaket mit festen Leistungen ohne monatliche Vertragsbindung. Laut Unternehmensangaben richtet sich das Angebot an Nutzer, die Wert auf planbare Kosten und eine Allnet-Flat legen.

EDEKA smart Jahrespaket PREMIUM mit 5G und festen Leistungen

Das Paket umfasst monatlich 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Zusätzlich sind laut Anbieter ein Startguthaben von 100 Euro, ein jährlicher Bonus zum Geburtstag sowie die Teilnahme an einem Treueprogramm enthalten. Auch der Zugang zu mehr als 12.000 Hotspots gehört zum Leistungsumfang. Die Nutzung erfolgt im Netz der Deutschen Telekom.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

  • 20 GB Datenvolumen pro Monat im 5G-Netz der Telekom
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • 100 Euro Startguthaben
  • Zugang zu über 12.000 Hotspots

Ich halte solche Jahrespakete für eine sinnvolle Option, wenn man seine Nutzung gut einschätzen kann. Der Preis wirkt im aktuellen Marktumfeld solide, allerdings muss man sich bewusst sein, dass man sich für ein ganzes Jahr festlegt und wenig flexibel bleibt.

Zu EDEKA smart →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.

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