Tarife

EDEKA smart verdoppelt das Datenvolumen bei einem seiner günstigsten Tarife

Katharina Berger-Voss
Von

Der Mobilfunkanbieter EDEKA smart verdoppelt das Datenvolumen seines Tarifs Kombi S dauerhaft von 1 auf 2 GB.

Der Preis bleibt bei 4,95 Euro pro vier Wochen. Kunden erhalten damit ab sofort doppelt so viel Datenvolumen wie bisher, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.

EDEKA smart Kombi S: 2 GB im 5G-Netz der Telekom

Am grundsätzlichen Leistungsumfang des Tarifs ändert sich nichts. Neben den jetzt enthaltenen 2 GB Datenvolumen bietet Kombi S weiterhin eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Die mobile Datennutzung erfolgt über das 5G-Netz der Deutschen Telekom.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

  • Preis: 4,95 Euro pro vier Wochen
  • Datenvolumen: 2 GB statt bisher 1 GB
  • Telefonie: Flatrate in alle deutschen Netze
  • SMS: Flatrate in alle deutschen Netze
  • Mobilfunknetz: Telekom mit 5G-Unterstützung

Das zusätzliche Datenvolumen steht laut Anbieter dauerhaft zur Verfügung. Es handelt sich also nicht um eine zeitlich begrenzte Aktion. Ob Bestandskunden die Aufwertung automatisch erhalten oder gegebenenfalls einen Tarifwechsel vornehmen müssen, geht aus der Mitteilung nicht ausdrücklich hervor.

Zu beachten ist außerdem der Abrechnungszeitraum von vier Wochen. Anders als bei einem klassischen Kalendermonat fallen dadurch rechnerisch 13 Tarifperioden pro Jahr an. Das entspricht jährlichen Kosten von 64,35 Euro.

Mit der Verdopplung wird Kombi S vor allem für Nutzer interessanter, die unterwegs nur gelegentlich mobile Daten benötigen. Zwei Gigabyte bleiben zwar ein sehr überschaubares Kontingent, für Messenger, E-Mails und gelegentliches Surfen kann das aber durchaus ausreichen.

Zu Edeka smart →

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