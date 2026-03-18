eero Outdoor 7 erweitert WLAN-Abdeckung in Außenbereichen
Der Hersteller eero bringt mit dem Outdoor 7 erstmals einen speziell für den Außenbereich entwickelten WLAN-Router auf den Markt.
Das Gerät soll laut Unternehmensangaben eine stabile Internetverbindung in Gärten, auf Terrassen und in weiteren Außenbereichen ermöglichen. Die Nutzung ist unabhängig von Wetterbedingungen vorgesehen.
Mit Schutzart IP66 ist der Router gegen Staub, Regen und Schnee geschützt und für Temperaturen von -40 bis 55 Grad ausgelegt. Ein einzelnes Gerät deckt laut Hersteller bis zu 1.390 Quadratmeter ab und kann mehr als 100 Geräte verbinden.
Zwei Einheiten lassen sich bei freier Sichtverbindung über bis zu 300 Meter koppeln, um auch entfernte Gebäude zu erreichen.
eero Outdoor 7: Technik, Installation und Preis im Überblick
Die integrierte WLAN-7-Technologie erreicht laut eero Geschwindigkeiten von bis zu 2,1 Gbit pro Sekunde. Funktionen wie TrueMesh, TrueRoam und TrueChannel sollen die Verbindung automatisch optimieren.
Der Router kann über Netzteil oder Power-over-Ethernet betrieben werden. Montagezubehör sowie Anleitungen sind enthalten, zudem besteht Kompatibilität zu bestehenden eero-Systemen.
Wichtige Daten im Überblick
- Bis zu 1.390 m² Abdeckung im Außenbereich
- Unterstützt mehr als 100 Geräte
- WLAN 7 mit bis zu 2,1 Gbit/s
- Schutzart IP66 und großer Temperaturbereich
Der eero Outdoor 7 ist ab sofort für 469,99 Euro erhältlich und wird mit drei Jahren Garantie angeboten. Optional ist ein kostenpflichtiges Zusatzabo mit erweiterten Funktionen verfügbar.
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