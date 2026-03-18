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Amazon führt Abo-Modell für Ring Intercom ein

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Das Unternehmen Amazon führt ein kostenpflichtiges Abonnement für zusätzliche Funktionen von Ring Intercom ein.

Amazon kündigt an, dass für Ring Intercom ab dem 19. März 2026 neue Abonnement-Funktionen verfügbar sein sollen. Nutzer sollen in den kommenden Tagen per E-Mail die Möglichkeit erhalten, sich für eine kostenlose Testphase anzumelden und die neuen Features auszuprobieren.

Nach Angaben des Unternehmens bleiben alle bisherigen Funktionen unverändert erhalten. Dazu zählen unter anderem die Fernentriegelung sowie die Gegensprechfunktion, die weiterhin ohne zusätzliches Abonnement genutzt werden können.

Ring Intercom Abo: neue Funktionen und kostenloser Teststart

Amazon zufolge wird der Einstieg in die neuen Funktionen über eine Gratisphase ermöglicht. Diese Testphase wird nicht automatisch berechnet, sodass Nutzer die Erweiterungen ohne finanzielles Risiko ausprobieren können.

Das ist zum Start bekannt:

  • Start der neuen Funktionen am 19. März
  • Kostenlose Testphase für Nutzer geplant
  • Bestehende Funktionen bleiben kostenfrei
  • Zusatzfunktionen nur im Abo enthalten

Weitere Details zu den konkreten Zusatzfunktionen nennt Amazon in der uns vorliegenden Kundeninformation zunächst nicht. Die Informationen sollen laut Unternehmen schrittweise über E-Mail-Kommunikation bereitgestellt werden.

Ich halte die Trennung zwischen kostenlosen Basisfunktionen und optionalen Zusatzfeatures für nachvollziehbar, allerdings wird entscheidend sein, wie attraktiv die neuen Abo-Inhalte tatsächlich ausfallen.

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  1. Matze51 🌀
    sagt am

    bin raus

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