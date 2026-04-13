Uncharted 5 könnte 2029 für die PlayStation 6 erscheinen

Naughty Dog soll an einem neuen Uncharted-Spiel arbeiten, die Gerüchte dazu häufen sich in letzter Zeit. Und laut Insider „AlexandreNGamR“ peilt Sony einen Release im Jahr 2029 an, das dürfte also ein Spiel für die PlayStation 6 werden.

Es soll sich um eine Geschichte aus der Sicht von Nathan Drake und Cassie Drake (Tochter von Nathan) handeln und Shaun Escayg, der bereits bei The Lost Legacy (DLC für Uncharted 4) geholfen hat, soll dieses Projekt bei Naughty Dog leiten.

Das Entwicklerstudio peilt derzeit 2027 bei Intergalactic an, Uncharted 5 könnte das Spiel danach werden und zwei Jahre später kommen. Und danach, Anfang der 2030er, sehen wir vielleicht The Last of Us Part 3. Das wäre eine Roadmap, wie ich sie mir bei Naughty Dog wünschen würde (und ein extrem starkes PS6-Lineup).