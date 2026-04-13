Gaming

Uncharted 5 könnte 2029 für die PlayStation 6 erscheinen

Autor-Bild
Von
Google News
|
Uncharted Naughty Dog Header

Naughty Dog soll an einem neuen Uncharted-Spiel arbeiten, die Gerüchte dazu häufen sich in letzter Zeit. Und laut Insider „AlexandreNGamR“ peilt Sony einen Release im Jahr 2029 an, das dürfte also ein Spiel für die PlayStation 6 werden.

Es soll sich um eine Geschichte aus der Sicht von Nathan Drake und Cassie Drake (Tochter von Nathan) handeln und Shaun Escayg, der bereits bei The Lost Legacy (DLC für Uncharted 4) geholfen hat, soll dieses Projekt bei Naughty Dog leiten.

Das Entwicklerstudio peilt derzeit 2027 bei Intergalactic an, Uncharted 5 könnte das Spiel danach werden und zwei Jahre später kommen. Und danach, Anfang der 2030er, sehen wir vielleicht The Last of Us Part 3. Das wäre eine Roadmap, wie ich sie mir bei Naughty Dog wünschen würde (und ein extrem starkes PS6-Lineup).

Neuer GTA 6 Mega-Leak? Rockstar Games wurde gehackt

Ist es schon wieder passiert, werden wir bald erneut interne Bilder von GTA 6 im Netz sehen? Rockstar Games hat…

13. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Uncharted 5 könnte 2029 für die PlayStation 6 erscheinen
Weitere Neuigkeiten
LEGO startet Produktoffensive für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026
in News
Neuer GTA 6 Mega-Leak? Rockstar Games wurde gehackt
in Gaming
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Amazon entfernt 4K: Darum sieht Prime Video in den USA schlechter aus
in Dienste
Ringe Der Macht
Die Ringe der Macht: Amazon hält an Serie für Prime Video fest
in Unterhaltung
Opel verspricht „echten Hot Hatch“ als Elektroauto
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Artemis II Wallpaper
in Kommentar
backFlip 15/2026: Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget
in backFlip
Samsung erweitert 870 EVO-Serie um SSD mit 8 TB
in Hardware
Unfall
IMWF-Studie: Allianz führt Reputationsranking der Versicherungsbranche an
in Dienste
Euro Bank Geld
EZB legt Gesamtstrategie für Europas Zahlungsverkehr vor
in Fintech