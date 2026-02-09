Gaming

„Eine Brise der PlayStation Studios“: Sony kündigt PS5-Event an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, wie bekommen diese Woche ein PlayStation-Event für die PS5 und deren Lineup an Spielen. Am 12. Februar, was sich ebenfalls angedeutet hat, findet die nächste State of Play bei Sony statt.

Die für uns schlechte Nachricht ist die Uhrzeit, denn der Fokus liegt mal wieder auf anderen Nationen und in Deutschland geht es um 23 Uhr los. Das Event ist für eine Stunde angesetzt und „konzentriert sich auf attraktive Indie- und 3rd-Party-Spiele für PS5“. Dazu gibt es „eine Brise Updates der Teams der PlayStation Studios“.

Erwartet also kein großes Event von Sony selbst, da stehen Saros und Wolverine für 2026 fest, viel mehr wird da nicht kommen, immerhin erscheint GTA 6 im Herbst.

