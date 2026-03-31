Gaming

Eine „epische“ Übernahme: Disney soll Interesse an Fortnite und Co. haben

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Disney soll angeblich Interesse an Epic Games haben, so Alex Heath diese Woche im Podcast The Town. Es gibt noch keinen konkreten Plan für die Übernahme, aber das Unternehmen warte „auf den richtigen Moment“, um ein Angebot zu machen.

Bei Epic Games brodelt es mittlerweile, vor wenigen Tagen musste man über 1.000 Mitarbeiter entlassen und schauen, dass man finanziell besser aufgestellt ist. Bei Disney sieht man diese Entwicklung als Chance, um Gaming weiter auszubauen.

Epic Games werden die meisten sicher von Fortnite kennen, aber man ist auch der Entwickler der Unreal Engine und hat den erfolgreichen Epic Games Store. Disney hätte das nötige Kleingeld, aber intern gibt es laut Quelle auch Kritik am Deal.

Es gab zwar schon viele Partnerschaften zwischen Disney und Epic, aber mit Blick auf die anderen Übernahmen der letzten Jahre hätte ich hier kein gutes Gefühl und glaube nicht, dass Epic gut zu Disney passt. Mal schauen, ob da etwas dran ist.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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