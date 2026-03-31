Nintendo plant neues 3D-Mario erst für 2027

Nintendo soll keine große Direct vor Juni 2026 geplant haben, so eine gute Quelle namens „NateTheHate“. Unklar ist allerdings auch, ob wir dort das neue 3D-Mario sehen werden, welches im Raum steht, denn es soll erst nächstes Jahr kommen.

Das wundert mich persönlich, denn Super Mario feierte im September 2025 sein 40. Jubiläum und ich hätte im Rahmen von diesem einen neuen Teil erwartet. Die Feierlichkeiten ziehen sich bei Nintendo ja gerne mal ein Jahr, eine Ankündigung im Sommer und ein Release im Herbst oder Winter wären also nicht so ungewöhnlich.

Zelda als Blockbuster für Weihnachten

Damit dürfte der große Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft der Switch 2 also das Remake von Zelda: Ocarina of Time sein, ein neues Pokémon steht auch erst 2027 an. Es sei denn, es gibt noch eine Überraschung für die Nintendo Switch 2.

Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass GTA 6 dort für die Konsole erscheint, was mich technisch zwar wundern würde, so weit von einer Xbox Series S ist die Switch 2 aber auch nicht entfernt. Hebt sich Nintendo seine Highlights also einfach noch ein Jahr auf, weil man weiß, dass da im Herbst ein anderes Schwergewicht kommt?