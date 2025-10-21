Gaming

Eine ganz neue Perspektive für das Avatar-Spiel

Seit einigen Monaten steht „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf meiner Liste der Spiele, die ich mir eigentlich gerne genauer anschauen würde. Doch wie es im Leben manchmal ist, habe ich bisher nicht die Zeit gefunden. Diese werde ich mir allerdings im Dezember, passend zum neuen Kinofilm am 17. Dezember, nehmen.

Am 5. Dezember erscheint ein großes Update für das Avatar-Spiel, welches einen 3rd-Person-Modus mitbringt. Ich spiele Spiele lieber aus dieser Perspektive und als der Schritt vor ein paar Wochen angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, dass ich darauf warte. Ein neues Video zeigt, wie dieser neue Modus in Aktion aussieht:

Doch ich werde auch nicht am 5. Dezember einsteigen, denn am 19. Dezember kommt das letzte DLC „From the Ashes“ und damit dürfte das Spiel abgeschlossen sein. Mich wundert nur, dass man das Update und DLC nicht gleichzeitig, aber in so einem kurzen Abstand veröffentlicht (vielleicht enthält es Spoiler aus dem Film).

