Gaming

Xbox: „Wir entwickeln derzeit unsere Hardware der nächsten Generation“

Autor-Bild
Von
|
Xbox Logo Header 2025

Der aktuelle Stand der Xbox wirft bei einigen immer wieder die Frage auf, ob man bei Microsoft überhaupt noch eine neue Konsole plant. Definitiv, so Sarah Bond in einem neuen Interview mit Variety, man „entwickelt derzeit (die) Hardware der nächsten Generation“. An der letzten Ankündigung hat sich nichts geändert.

Und „es wird bald soweit sein“, so Bond weiter, die Details zur Partnerschaft mit AMD sind nicht mehr weit entfernt. Gerüchte sprechen aktuell davon, dass wir 2027 eine neue Xbox sehen werden. Doch Gerüchte sprechen auch davon, dass das keine „klassische Konsole“ sondern vielmehr ein kleiner PC mit Windows ist.

Über die nächste Xbox selbst wollte Sarah Bond jetzt noch nicht sprechen, aber auch ein eigener Handheld sei noch nicht vom Tisch. Da gibt es das Gerücht, dass Microsoft doch keinen eigenen Handheld mehr plant. Schauen wir mal, ich glaube zwar auch, dass neue Hardware kommt, aber das wird keine „normale Xbox“ sein.

Nintendo Switch 2: Hohe Nachfrage und eine Überraschung für Fans

Nintendo ist weiterhin auf Erfolgskurs mit der Switch 2 und auch wenn ich gestehen muss, dass das Lineup okay, aber…

20. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Xbox: „Wir entwickeln derzeit unsere Hardware der nächsten Generation“
Weitere Neuigkeiten
Nintendo Switch 2: Hohe Nachfrage und eine Überraschung für Fans
in Gaming
Überraschung in China: Ein VW ID.7 mit Cupra-Optik
in Mobilität
Aws Amazon Web Services Header
AWS-Ausfall legt Internet lahm: Tausende Dienste betroffen
in Dienste
DR.SIM wirft 70-GB-Tarif raus – startet 30 GB Allnet-Flat für 7,99 € mtl.
in Tarife
O2 O2 Telefonica Germany
Telefónica prüft Übernahme von 1&1
in 1und1
Happy Sim
Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen
in Tarife
Seat Leon 2025 Header
Seat plant neuen Leon: VW-Marke hat jetzt einen anderen Fokus
in Mobilität
Playstation 5 Pro Ps5 Controller Header
PS5 Pro: Neuer DualSense V3 enttäuscht viele Fans
in Gaming
Apple senkt Produktion: Ist auch das iPhone Air gescheitert?
in Smartphones
Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025
in Mobilität