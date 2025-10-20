Xbox: „Wir entwickeln derzeit unsere Hardware der nächsten Generation“

Der aktuelle Stand der Xbox wirft bei einigen immer wieder die Frage auf, ob man bei Microsoft überhaupt noch eine neue Konsole plant. Definitiv, so Sarah Bond in einem neuen Interview mit Variety, man „entwickelt derzeit (die) Hardware der nächsten Generation“. An der letzten Ankündigung hat sich nichts geändert.

Und „es wird bald soweit sein“, so Bond weiter, die Details zur Partnerschaft mit AMD sind nicht mehr weit entfernt. Gerüchte sprechen aktuell davon, dass wir 2027 eine neue Xbox sehen werden. Doch Gerüchte sprechen auch davon, dass das keine „klassische Konsole“ sondern vielmehr ein kleiner PC mit Windows ist.

Über die nächste Xbox selbst wollte Sarah Bond jetzt noch nicht sprechen, aber auch ein eigener Handheld sei noch nicht vom Tisch. Da gibt es das Gerücht, dass Microsoft doch keinen eigenen Handheld mehr plant. Schauen wir mal, ich glaube zwar auch, dass neue Hardware kommt, aber das wird keine „normale Xbox“ sein.