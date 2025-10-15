AR und VR

Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober

Autor-Bild
Von
|
Samsung Unpacked Logo Header

Samsung hat das Jahr noch nicht abgeschlossen und weitere Produkte für Ende 2025 vorgesehen. Im Fokus steht dabei ein neues VR-Headset, welches man mit Google und Qualcomm entwickelt und welches Android XR als Basis nutzt.

Es soll quasi die Antwort auf die Apple Vision Pro sein, auch wenn die Brille von Apple mittlerweile doch eher als Flop gehandelt wird. Mal schauen, was also die drei Partner auf die Beine gestellt haben und was Samsung verlangen wird.

Das „Project Moohan“ soll jedenfalls ein „bahnbrechendes Produkt“ werden und „eine neue Ära multimodaler KI“ einleiten. Irgendwie muss man KI, selbst bei einem VR-Headset, in der heutigen Zeit unterbringen. Es ist übrigens kein Unpacked Event, sondern ein „Samsung Galaxy Event“. Wir werden am Dienstag berichten.

Neues Google Pixel überrascht im Härtetest

Zack von JerryRigEverything hat viel zu tun in diesem Jahr, denn erst wollten viele wissen, wie sich das neue iPhone…

15. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / AR und VR / Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober
Weitere Neuigkeiten
Apple Homepod Display
Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten
in Smart Home
Neues Google Pixel überrascht im Härtetest
in Smartphones
Wi-Fi 8 kommt und erreicht „kritischen Meilenstein“
in News
Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
in Mobilität
Gwm Ora 07 Header
Great Wall Motor kündigt umfassende Europa-Expansion ab 2026 an
in Mobilität
Instagram passt Teen-Konten an PG-13-Standards an
in Social
Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff
in Mobilität
Deutsche Bahn startet Buchung für neues Fahrplanjahr – 12 Prozent Rabatt möglich
in Mobilität
Lasst uns Apple TV in Apple TV auf dem Apple TV schauen
in Kommentar
1.500 Euro extra: So belohnt die DEVK den Umstieg aufs Elektroauto
in News