Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober

Samsung hat das Jahr noch nicht abgeschlossen und weitere Produkte für Ende 2025 vorgesehen. Im Fokus steht dabei ein neues VR-Headset, welches man mit Google und Qualcomm entwickelt und welches Android XR als Basis nutzt.

Es soll quasi die Antwort auf die Apple Vision Pro sein, auch wenn die Brille von Apple mittlerweile doch eher als Flop gehandelt wird. Mal schauen, was also die drei Partner auf die Beine gestellt haben und was Samsung verlangen wird.

Das „Project Moohan“ soll jedenfalls ein „bahnbrechendes Produkt“ werden und „eine neue Ära multimodaler KI“ einleiten. Irgendwie muss man KI, selbst bei einem VR-Headset, in der heutigen Zeit unterbringen. Es ist übrigens kein Unpacked Event, sondern ein „Samsung Galaxy Event“. Wir werden am Dienstag berichten.