Neues Google Pixel überrascht im Härtetest

Zack von JerryRigEverything hat viel zu tun in diesem Jahr, denn erst wollten viele wissen, wie sich das neue iPhone Air von Apple schlägt und jetzt hat er sich die neuen Pixel-Modelle vorgenommen. Mit einer wirklich sehr großen Überraschung.

Das Google Pixel 10 Pro Fold scheiterte nicht nur im Biegetest, es explodierte auch noch in der Hand von Zack. Klar, das ist eine extremere Situation, aber sie war auch nicht so extrem, als dass ein Smartphone deshalb direkt in Flammen aufgehen darf.

Google selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, mal schauen, ob da diese Woche noch ein Statement folgen wird. Es könnte auch ein Einzelfall sein, so viele werden ein so teures Gerät zum Marktstart nicht kaufen und so behandeln, aber falls nicht, müsste Google den inneren Aufbau des Fold noch einmal überarbeiten.

