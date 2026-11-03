Huawei glaubt weiterhin an dünne Smartphones

Das iPhone Air kam jetzt nicht schlecht an, aber wenn man bedenkt, wie sehr es von Apple vermarktet wurde, war es nicht der große und erhoffte Wurf. Was aber daran liegt, dass man technisch immer noch zu viele Abstriche machen muss.

Die Konkurrenz folgte allerdings dem Trend von Apple, wobei sich einige wieder davon distanziert haben, auch wenn Apple für 2027 ein iPhone Air 2 plant. Doch bei Samsung liegt die Edge-Reihe, die sogar einst das Plus-Modell im Galaxy S-Lineup ersetzen sollte, auf Eis. Huawei glaubt aber weiterhin an sehr dünne Smartphones.

Huawei plant ein zweites „Mate Air“

Man war 2025 sehr schnell mit einem eigenen Air-Modell dabei und plant laut Fixed Focus Digital eine zweite Generation, womöglich ein Huawei Mate 80 Air. Doch das erste Air-Modell startete nie global, so wichtig scheint das also auch nicht zu sein.

Man kann nach einem kleinen Hype (auch wenn dieser nur von den Marken und nicht von den Medien oder Kunden ausging) sagen, dass sich das 2026 mit den dünnen Smartphones deutlich abgekühlt hat. Bei Apple heißt der neue Liebling jetzt auch Duo und lässt sich falten, das Air war vermutlich nur ein „Nebenprodukt“.

Und ein iPhone Air 3 scheint bei Apple noch nicht sicher, vielleicht sehen wir jetzt also noch die Nachfolger, neue Smartphones werden ja immerhin viele Monate vor Marktstart finalisiert, es würde mich aber wundern, wenn diese Kategorie noch mit einer dritten Generation im Fokus steht. 2027 dürfte ein entscheidendes Jahr sein.

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