Digitale Brieftasche d-you: Website ist bereits online

Die Bundesregierung startet ihre digitale Brieftasche d-you am 2. Januar 2027 und hat bereits die offizielle Website freigeschaltet.

Unter d-you.gov.de können sich Interessierte schon jetzt über die geplante App informieren. Die staatliche EUDI-Wallet soll es ermöglichen, digitale Nachweise direkt auf dem Smartphone zu verwalten und bei Bedarf vorzuzeigen. Erste Einblicke in die Benutzeroberfläche und das Design des digitalen Ausweises gibt es ebenfalls.

Gut zu wissen Was kann man mit d-you konkret machen? Mit d-you sollen Nutzer künftig ihren digitalen Personalausweis und weitere Nachweise auf dem Smartphone speichern und bei Bedarf vorzeigen können. So könnte man sich beispielsweise online gegenüber Behörden oder Unternehmen ausweisen, sein Alter nachweisen oder persönliche Angaben bestätigen, ohne jedes Mal den physischen Ausweis vorlegen zu müssen. Welche Nachweise und Anwendungen ab dem 2. Januar 2027 tatsächlich verfügbar sein werden, hängt von den unterstützten Diensten und Partnern ab.

d-you: Digitale Brieftasche soll im Alltag helfen

Die neue Website erklärt unter anderem, wie die digitale Brieftasche funktioniert und welche Sicherheitsmechanismen die persönlichen Daten schützen sollen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geplanten Einsatzmöglichkeiten und den Partnern, die zum Start erste Anwendungen ermöglichen sollen.

Diese Informationen bietet die Website bereits:

Grundlagen zur Funktionsweise der staatlichen EUDI-Wallet

Informationen zu Datenschutz, Sicherheit und Privatsphäre

Mögliche Einsatzbereiche für digitale Nachweise im Alltag

Einblicke in das Design und die beteiligten Partner

Mit dem offiziellen Start am 2. Januar 2027 soll die Website zusätzlich als zentrale Anlaufstelle für die Nutzung der App dienen. Dann sollen dort auch Downloadmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Problemen und Funktionen zum Sperren oder Löschen der Wallet bereitstehen.

Bis dahin handelt es sich zunächst um ein Informationsangebot. Die angekündigten Funktionen der digitalen Brieftasche stehen noch nicht zur allgemeinen Nutzung bereit.

Interessant wird vor allem, wie viele digitale Nachweise und konkrete Anwendungen tatsächlich vom ersten Tag an unterstützt werden. Denn der praktische Nutzen einer solchen Brieftasche hängt letztlich davon ab, wo sie im Alltag eingesetzt werden kann.

Immerhin: Laut einer Umfrage wollen 53 Prozent der Erwachsenen die deutsche Brieftaschen-App nutzen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert vor dem Start allerdings strengere Regeln für sensible Identitätsdaten. Ich werde mir das Ganze auch einmal anschauen, sobald es verfügbar ist. Die Umsetzung interessiert mich auf jeden Fall. Und ich hoffe auf die ein oder andere Erleichterung im Alltag.

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