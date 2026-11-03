Volvo EX40: Gewaltiges Upgrade für 2027 erwartet
Volvo kämpft derzeit noch mit dem Hochlauf des EX60, dem wohl wichtigsten Elektroauto der Marke für die kommenden Jahre. Doch die SPA3-Plattform ist noch ganz neu und es benötigt etwas Zeit, bis sich die Produktion eingependelt hat.
So viel Zeit hat Volvo aber nicht, denn man hat bereits für den Sommer ein zweites SPA3-Modell angekündigt, welches auch eine Weiterentwicklung des aktuellen Designs der Schweden einführen wird. Es dürfte aber dem EX60 durchaus ähneln:
Volvo wird also vermutlich 2027 einen komplett neuen EX40 zeigen, der zwar erst kürzlich ein Facelift bekommen hat, technisch aber ein sehr kleines Upgrade war.
Wenn man wirklich die führende Premiummarke werden möchte, dann wird es mit dem kommenden Upgrade endlich auch Zeit für einen technischen Sprung, wie mit 800 Volt als Basis. Der kommende EX40 ist also vermutlich ein kompakter EX60.
Damit das Auto preislich attraktiv angeboten werden kann, obwohl es die Technik des großen Bruders hat, teilt sich Volvo übrigens wieder die Basis mit Polestar, die 2028 den Polestar 7 als Pendant auf den Markt bringen – auch mit neuem Design.
Da stehen also zwei sehr spannend und vor allem wichtige Elektro-SUVs bei Geely in den kommenden Monaten an. Ich bin auf die technischen Details der kompakten SUVs gespannt und auch, was die zwei Premiummarken dafür verlangen werden.
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Bin heute mal den ID Polo mit 200+ kW Probe gefahren. Wahnsinn wie erwachsen sich der angefühlt hat. Der Wagen ist leiser, komfortabler und die Assistenzsysteme sind um Welten besser als die von meinem PS2 SMLR. In Reihe zwei, hat man ähnlich viel Platz und der Kofferraum kann sich auch sehen lassen. infotainment hat mir auch sehr gut gefallen und die 360 Grad Kamera ist auch deutlich besser.
Klar, der Akku ist deutlich kleiner und es ist ein Frontkratzer mit deutlich weniger Leistung.
Aber Volvo und PS müssen da echt liefern… auch wenn ich sie wirklich chic finde. Aber der Polo sieht auch super aus.