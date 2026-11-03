Volvo EX40: Gewaltiges Upgrade für 2027 erwartet

Volvo kämpft derzeit noch mit dem Hochlauf des EX60, dem wohl wichtigsten Elektroauto der Marke für die kommenden Jahre. Doch die SPA3-Plattform ist noch ganz neu und es benötigt etwas Zeit, bis sich die Produktion eingependelt hat.

So viel Zeit hat Volvo aber nicht, denn man hat bereits für den Sommer ein zweites SPA3-Modell angekündigt, welches auch eine Weiterentwicklung des aktuellen Designs der Schweden einführen wird. Es dürfte aber dem EX60 durchaus ähneln:

Sweden's Elroq rival shapes up 💪 Volvo's preparing a "lower-priced" sibling to the EX60 – and here's everything we know about it: https://t.co/0MG5U4GSog pic.twitter.com/0VLnSZGV4Z — Autocar (@autocar) November 3, 2026

Volvo wird also vermutlich 2027 einen komplett neuen EX40 zeigen, der zwar erst kürzlich ein Facelift bekommen hat, technisch aber ein sehr kleines Upgrade war.

Wenn man wirklich die führende Premiummarke werden möchte, dann wird es mit dem kommenden Upgrade endlich auch Zeit für einen technischen Sprung, wie mit 800 Volt als Basis. Der kommende EX40 ist also vermutlich ein kompakter EX60.

Damit das Auto preislich attraktiv angeboten werden kann, obwohl es die Technik des großen Bruders hat, teilt sich Volvo übrigens wieder die Basis mit Polestar, die 2028 den Polestar 7 als Pendant auf den Markt bringen – auch mit neuem Design.

Da stehen also zwei sehr spannend und vor allem wichtige Elektro-SUVs bei Geely in den kommenden Monaten an. Ich bin auf die technischen Details der kompakten SUVs gespannt und auch, was die zwei Premiummarken dafür verlangen werden.

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