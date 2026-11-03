Gaming

The Elder Scrolls VI: Sentinel ist offiziell

Oliver Schwuchow
Von

Knapp 8 Jahre nach der Ankündigung von The Elder Scrolls VI hat sich Bethesda diese Woche endlich mal wieder zum Spiel geäußert, wenn auch nicht so intensiv, wie sich das manch einer wünschen würde. Aber wir haben immerhin den Namen.

Der neue Teil der Reihe heißt „The Elder Scrolls VI: Sentinel“, womit wir aber schon gerechnet haben. Mehr Details gibt es nicht, weder im Video (weiter unten), noch im Xbox-Blogeintrag von Microsoft, wo man heute einfach nur das Logo geteilt hat.

Gaming · 3. November 2026

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