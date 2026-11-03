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Überraschung bei GTA 6: Download startet zwei Tage früher

Oliver Schwuchow
Von

Bisher haben sich viele den 12. November im Kalender markiert, denn da sollte der Pre-Load für GTA 6 beginnen. Egal ob digital oder mit Code in der Box, eigentlich sollte der Pre-Load genau eine Woche vor dem offiziellen Marktstart beginnen.

Doch Rockstar hat sich umentschieden, der Pre-Load startet jetzt schon am 10. November, also in genau einer Woche. GTA 6 wird 212 GB groß sein, das ist noch ein bisschen mehr, als der Leak andeutete. Vielleicht wurde aber nachgebessert.

Wer GTA 6 bei Amazon und Co. vorbestellt hat, der muss sich jedoch weiterhin bis zum 12. November gedulden, so Rockstar, denn die Boxen werden wohl erst an diesem Tag ausgeliefert. Mal schauen, ob sich wirklich alle Händler daran halten.

GTA 6: Karte von Leonida als Download

Rockstar hat heute übrigens auch eine neue Support-Seite für den Pre-Load online gestellt, auf der es weitere Details gibt. Achja, eine Karte scheint es nicht direkt in der Box zu geben, aber sie wird mit jeder Bestellung im Rockstar Store verschickt:

Am 19. November werden wir auf der offiziellen Website ein offizielles, ausdruckbares „Grand Theft Auto VI“-Cover-Poster sowie eine Karte von Leonida als kostenlosen digitalen Download bereitstellen. Eine beidseitige gedruckte Version dieses Posters wird kurz nach der Veröffentlichung ebenfalls im Rockstar Store erhältlich sein – für 0,99 US-Dollar als Einzelprodukt oder als Gratisgeschenk bei jedem Einkauf im Rockstar Store.
Gaming · 3. November 2026

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