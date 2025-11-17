Marktgeschehen

Einheitliche Sicherheitsstandards für Balkonkraftwerke beschlossen

Autor-Bild
Von
|
Anker Solix Rs40

Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) hat die weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte vorgestellt. Die DIN VDE V 0126-95 soll im Dezember 2025 erscheinen und erstmals verbindliche technische Anforderungen für solche Systeme definieren.

Nach eigenen Angaben basiert sie auf acht Jahren Entwicklungsarbeit, zwei Entwürfen und über 1250 eingegangenen Einsprüchen.

Mit der Norm erhalten Hersteller, Anbieter und Prüfinstitutionen erstmals einheitliche Richtlinien für Sicherheit und Dokumentation. Sie betrifft alle Beteiligten, von Entwicklern über Vermieter bis zu Endnutzern. Laut VDE-Vorstand Ansgar Hinz soll die Norm Anwendern helfen, notwendige Sicherheitsvoraussetzungen besser zu verstehen und die Produkthaftung zu klären.

Neue Leistungslimits und Anschlussarten definiert

Kernpunkte der neuen Norm sind die maximale Einspeise- und Modulleistung sowie erweiterte Anschlussmöglichkeiten. Künftig gilt eine Einspeisegrenze von 800 VA, während die Gesamtmodulleistung bei Verwendung herkömmlicher Haushaltsstecker (aka „Schuko-Stecker“) bis zu 960 Wp betragen darf.

Mit speziellen Energiesteckvorrichtungen sind bis zu 2000 Wp erlaubt. Zudem umfasst die Norm erstmals Schutzmaßnahmen für den Anschluss über normale Haushaltssteckdosen.

Zentrale Neuerungen:

  • Maximale Einspeiseleistung: 800 VA
  • Gesamtmodulleistung: bis zu 960 bzw. 2000 Wp
  • Zulassung modifizierter Haushaltsstecker
  • Begleitdokument mit Normauslegung und FAQ geplant
  • Erweiterung für Steckersolargeräte mit Speicher in Arbeit

Laut DKE wird Mitte Dezember ein erläuterndes Begleitdokument mit Hinweisen und FAQ erscheinen. Geräte mit Energiespeichern fallen zunächst nicht unter die neue Norm, sollen aber in einem weiteren Teil geregelt werden. International stößt die deutsche Produktnorm bereits auf Interesse, das IEC-Gremium zur Photovoltaik erwägt, Elemente daraus in eine globale Norm zu übernehmen.

Für Verbraucher dürfte die neue Klarheit im Regelwerk hilfreich sein, auch wenn die Umsetzung im Detail sicher noch Diskussionsstoff bietet.

Philips Hue Birne Licht Header

Philips Hue: Black Friday Sale 2025 gestartet

Philips Hue hat seinen diesjährigen „Black Friday Sale“ gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Leuchtmittel und auch Kameras…

17. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Einheitliche Sicherheitsstandards für Balkonkraftwerke beschlossen
Weitere Neuigkeiten
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Black Friday Sale 2025 gestartet
in Smart Home
Nothing startet Black-Friday-Rabatte in Deutschland
in News
EDEKA smart Black Week: Dauerhaft doppeltes Datenvolumen
in Tarife
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil: Mehr Datenvolumen und neues Datenpolster
in Tarife
Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen
in Tarife
Dkb Header
DKB startet Blue Week Deals mit Prämien und Rabatten
in Fintech
Apple überarbeitet sein iPhone-Lineup: Das ändert sich ab 2026
in Smartphones
Flatpay expandiert mit frischem Kapital in Europa
in Fintech
Audi setzt für Wachstum auf teure SUVs
in Mobilität
Apple Tim Cook Header
Apple stellt sich nächstes Jahr angeblich neu auf
in News