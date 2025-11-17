Philips Hue: Black Friday Sale 2025 gestartet

Philips Hue hat seinen diesjährigen „Black Friday Sale“ gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Leuchtmittel und auch Kameras günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits erwarteten neuen Sonderangebote im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen, Kameras und Zubehörprodukte Teil der Aktionen zum Black Friday und Cyber Monday sind, könnt ihr online einsehen. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Philips Hue mit zwei Aktionen zum Black Friday Sale

Das Unternehmen verspricht dabei zwei Aktionen. Zum einen einzeln rabattierte Produkte, bei denen der Rabatt automatisch abgezogen wird. Und zum anderen 30 % Rabatt im „Mix & Match“ Kauf. Das bedeutet: „Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Black Friday Sortiment. Der Rabatt wird auf die Sale-Produkte im Warenkorb angewendet.“

Die Rabatte gelten freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden und bietet auch Matter-Support.

Philips Hue bei Amazon →

