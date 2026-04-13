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Volkswagen bestätigt den ersten VW ID.3 GTI

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| 6 Kommentare
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen hat von Anfang an intensiv mit dem elektrischen GTI beim VW ID Polo geworben, aber nicht nur dort werden wir das altbekannte Branding der Verbrenner sehen. Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist der VW ID.3 GTI offiziell.

Neben dem neuen VW ID.3 Neo werden wir auch einen VW ID.3 GTI bekommen, so Volkswagen, der Zusatz „Neo“ fällt hier also weg. Ich bleibe ja dabei und hätte den VW ID.3 direkt in VW ID Neo umbenannt, das würde viel einheitlicher wirken.

VW ID.3 Neo als Konzept

Details zum VW ID.3 GTI gibt es noch nicht, aber da dürfte die gleiche Power wie im neuen Cupra Born VZ stecken, sprich 240 kW (326 PS) an der Hinterachse (zwei Motoren sind bei MEB+ also leider weiterhin nicht möglich). Die Reichweite dürfte dank des 79 kWh großen Akkus bei ca. 630 km liegen, das schafft der neue Born.

Damit dürfte klar sein, dass das GTX-Branding ausstirbt, es hat keine Zukunft, auch wenn Volkswagen das Ende nicht bestätigt hat. Ich hätte bei den elektrischen Modellen von Anfang an das GTE-Branding genutzt, welches die Marke bei den Hybriden verwendet, das passt meiner Meinung nach viel besser zur ID-Reihe.

Der VW ID.3 Neo wird noch diese Woche vorgestellt und startet zeitnah, der VW ID.3 GTI kommt aber etwas später, voraussichtlich im Herbst (wohl im September).

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  1. Teimue 🍀
    sagt am

    GTI steht für Gran Turismo Injection.🤣 …und das bei einem BEV. 🤦‍♂️ VW hat wohl fertig.

    Antworten
    1. Dom 🏆
      sagt am zu Teimue ⇡

      Das ist mittlerweile eine Marke und kein Akronym mehr

      Antworten
      1. Teimue 🍀
        sagt am zu Dom ⇡

        Von mir aus. Aber auch eine ‚Marke‘ GTI ändert doch an der Bedeutung GTI nichts.
        Oder ist das gerade der Gag dabei, dass die ‚Marke‘ GTI bedeutungslos ist bzw. sein wird.

        Antworten
  2. Axel ☀️
    sagt am

    Natürlich sind zwei Motoren möglich, siehe ID4 und Enyaq. Ich glaube nur beim ID3 und Born hat man gezielt sich nur für den Heckantrieb entschieden.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Axel ⇡

      Nein, bei dieser Länge ist es bei MEB nicht möglich, das war jedenfalls der Stand bei MEB, bei MEB+ habe ich noch keine offizielle Aussage. Ich vermute aber, dass man keine Notwendigkeit für eine so aufwändige Überarbeitung der Plattform sah.

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    2. Spooky74 🏅
      sagt am zu Axel ⇡

      Vorne der Raum ist zu klein für einen zusätzlichen e Motor

      Antworten

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