Volkswagen bestätigt den ersten VW ID.3 GTI

Volkswagen hat von Anfang an intensiv mit dem elektrischen GTI beim VW ID Polo geworben, aber nicht nur dort werden wir das altbekannte Branding der Verbrenner sehen. Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist der VW ID.3 GTI offiziell.

Neben dem neuen VW ID.3 Neo werden wir auch einen VW ID.3 GTI bekommen, so Volkswagen, der Zusatz „Neo“ fällt hier also weg. Ich bleibe ja dabei und hätte den VW ID.3 direkt in VW ID Neo umbenannt, das würde viel einheitlicher wirken.

Details zum VW ID.3 GTI gibt es noch nicht, aber da dürfte die gleiche Power wie im neuen Cupra Born VZ stecken, sprich 240 kW (326 PS) an der Hinterachse (zwei Motoren sind bei MEB+ also leider weiterhin nicht möglich). Die Reichweite dürfte dank des 79 kWh großen Akkus bei ca. 630 km liegen, das schafft der neue Born.

Damit dürfte klar sein, dass das GTX-Branding ausstirbt, es hat keine Zukunft, auch wenn Volkswagen das Ende nicht bestätigt hat. Ich hätte bei den elektrischen Modellen von Anfang an das GTE-Branding genutzt, welches die Marke bei den Hybriden verwendet, das passt meiner Meinung nach viel besser zur ID-Reihe.

Der VW ID.3 Neo wird noch diese Woche vorgestellt und startet zeitnah, der VW ID.3 GTI kommt aber etwas später, voraussichtlich im Herbst (wohl im September).