Elektro, SUV, Marken: So lief der deutsche Automarkt 2025

Der deutsche Fahrzeugmarkt verzeichnete im Jahr 2025 ein leichtes Wachstum bei den Pkw-Neuzulassungen bei insgesamt rückläufiger Kfz-Gesamtbilanz.

Im Dezember 2025 wurden 246.439 Personenkraftwagen neu zugelassen, was einem Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. In der Jahresbilanz belief sich das Pkw-Zulassungsvolumen auf rund 2,9 Millionen Fahrzeuge und lag damit 1,4 Prozent über dem Wert von 2024.

Der gewerbliche Anteil betrug 66,1 Prozent, während private Zulassungen einen Anteil von 33,6 Prozent erreichten. Bei den Fahrzeugfarben dominierten Grau mit 32,4 Prozent, Schwarz mit 26,8 Prozent und Weiß mit 18,6 Prozent.

Deutsche Hersteller wiesen überwiegend steigende Zulassungszahlen aus. BMW erzielte mit einem Plus von 8,9 Prozent den stärksten Zuwachs und erreichte ebenfalls einen Marktanteil von 8,9 Prozent. Ford folgte mit einem Plus von 8,8 Prozent und einem Anteil von 3,8 Prozent.

Rückgänge verzeichneten unter anderem Opel, Porsche und Smart, während Volkswagen mit 19,6 Prozent den höchsten Markenanteil unter den deutschen Herstellern hielt.

Marken, Segmente und Antriebe im Jahresvergleich

Bei den Importmarken führte Skoda mit einem Plus von 10,2 Prozent und einem Marktanteil von 7,9 Prozent die Jahresbilanz an. Deutliche Zuwächse meldete BYD mit 706,2 Prozent bei einem Anteil von 0,8 Prozent.

Rückläufig entwickelten sich unter anderem Tesla, Toyota und Hyundai. Im Segmentvergleich stellten SUVs mit 33,3 Prozent Marktanteil und einem Plus von 11,9 Prozent erneut die stärkste Klasse, während die obere Mittelklasse mit 37,3 Prozent den höchsten Zuwachs verzeichnete.

Zentrale Zahlen zu Antriebsarten 2025

Elektro-Pkw: 545.142 Neuzulassungen, Anteil 19,1 Prozent (plus 43,2 Prozent)

Hybride gesamt: 1.127.509 Neuzulassungen, Anteil 39,5 Prozent

Plug-in-Hybride: 311.398 Neuzulassungen, Anteil 10,9 Prozent

Benziner: 777.641 Neuzulassungen, Anteil 27,2 Prozent

Diesel: 395.022 Neuzulassungen, Anteil 13,8 Prozent

Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen der neu zugelassenen Pkw sanken laut Jahresbilanz um 11,7 Prozent auf 105,8 g/km. Im Nutzfahrzeugmarkt lagen nur die Kraftomnibusse über dem Vorjahresniveau, während Lkw und Zugmaschinen Rückgänge verzeichneten. Insgesamt wurden 390.987 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, davon 9,5 Prozent mit batterieelektrischem oder Plug-in-hybridem Antrieb.

Detaillierte Zahlen findet ihr wie immer beim Kraftfahrtbundesamt (Tabellen unten).