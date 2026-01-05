Mobilität

Porsche: Die neue Verbrenner-Hoffnung kommt aus Leipzig

| 2 Kommentare
Porsche Macan Elektro Proto

Porsche hat den Macan als Verbrenner eingestellt und sich mit der neuen Version für ein vollelektrisches Modell entschieden. Ein Fehler, wie man intern mittlerweile zugibt. Daher hat man reagiert und plant jetzt einen neuen SUV in dieser Klasse.

Ob es ein neuer Porsche Macan wird, das ist noch nicht bekannt. Im Gespräch mit der Automobilwoche nennt ihn Albrecht Reimold nur „neuen SUV im B-Segment“.

Porsche plant Verbrenner-SUV aus Leipzig

Sicher ist aber, dass er in Leipzig vom Band rollen wird, als Verbrenner und als Plug-in-Hybrid, das wurde „vor wenigen Tagen beschlossen“. Wer jetzt aber hofft, dass er in diesem Jahr schon wieder einen Macan mit Verbrenner bekommt, der muss sich gedulden, denn das Auto kommt erst „gegen Ende des Jahrzehnts“.

Im Sommer war zu hören, dass sich Porsche bei Audi bedient und einen Q5 als Basis nutzt, was kein gutes Zeichen wäre, aber das ist bisher noch nicht offiziell.

Ob sich so eine teure Investition für einen neuen Verbrenner, der erst in vielen Jahren beim Kunden steht, lohnt? Klar, jetzt wäre so ein Verbrenner-Macan für Porsche sicher hilfreich, aber trifft das auch auf 2030 zu? Ich vermute es nicht.

Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist

Ich habe es wieder getan und mir nach vielen vollelektrischen Testautos auch mal wieder einen Plug-in-Hybriden angeschaut. Genau genommen den…

2. Januar 2026 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich verstehe es nicht. ebenso die Entschedung den V8 bei Mercedes erst in paar Jahren zurückzubringen 🤦‍♂️ klar Entwicklung kostet Zeit aber hatten die wirklich keinen Plan B? was sitzen da für Leute im Management? 😠
    is ja dasselbe als wenn ich bei Crypto alles auf eine Karte setze: kann man machen ist aber selten dämlich!

    Antworten
    1. Dom 🎖
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das Problem ist nach wie vor das Geschwafel von technologieoffenheit, statt einem klaren Bekenntnis zur Elektromobilität.
      Außerdem hat man es verpasst als Porsche, außer dem Namen, etwas besonderes im Elektrobereich zu haben.

      Antworten

