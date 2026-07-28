Mobilität

„Das Verbrenner-Aus war ein Fehler“: Neuer Verkehrsminister macht die Runde

Autor-Bild
Von
|

Friedrich Merz hat einen neuen Verkehrsminister, denn Patrick Schnieder geht und Steffen Bilger übernimmt. Und wie es bei einem neuen Minister so ist, informieren sich viele über dessen Meinung. Da macht heute vor allem eine Aussage die Runde.

Vor ein paar Monaten betonte Bilger, dass das Verbrenner-Aus ein Fehler war, sein Interview bei n-tv macht gerade die Runde. Hier kann man es in voller Länge sehen:

Die Meinung kann sich seit dem geändert haben, aber das gilt als unwahrscheinlich und passt ja auch zu dem, was die Meinung der Union ist. Deutschland sollte noch ein paar Jahre den Verbrenner ausreizen und dann komplett den Anschluss an die Konkurrenz aus China verlieren. Und erste Marken gehen bereits diesen Weg.

Es gibt eine „Technologieoffenheit“

Dabei ist das Problem nicht der Antrieb, im Gegenteil, man darf weiterhin normal Verbrenner verkaufen und kaufen, das Problem ist, dass viele Marken aus Europa nicht mit der Zukunft mithalten können und vor allem in China an Boden verlieren.

Wir haben aktuell eine „Technologieoffenheit“ und ich kann das Wort ehrlich gesagt nicht mehr hören, denn viele (vor allem Politiker der Union) tun so, als würde es diese nicht geben. Dabei hat BMW gerade erst ein neues Modell mit allen Antrieben vorgestellt, ist also technologieoffen. Und kämpft wie alle mit massiven Problemen.

Das Problem liegt darin, dass man die Zukunft verschläft, weil man zu sehr an der lukrativen Vergangenheit festhält. Würde man also das Verbrenner-Aus kippen, dann würde das nicht nur Deutschland als Wirtschaftsstandort schaden, es wäre auch kein gutes Signal für die Umwelt. Wobei, die scheint der Union sowieso egal.

Audi kämpft mit Problemen und senkt die Prognose für 2026

Audi verkauft, wie viele VW-Marken aktuell, immer weniger Autos. 736.878 Autos waren es laut Audi im ersten Halbjahr 2026, während…28. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / „Das Verbrenner-Aus war ein Fehler“: Neuer Verkehrsminister macht die Runde
Weitere Neuigkeiten
Google Maps Street View Deutschland
Google Street View: Nachweis für Gebäudeverpixelung wird Pflicht
in Dienste
congstar streicht Router-Miete bei Zuhause-Tarifen
in Provider
Beyerdynamic DT 275 PRO startet für 119 Euro – On-Ear-Kopfhörer für professionelle Anwender
in Audio
BIGSIM und sim.de senken Preise für ausgewählte 5G-Tarife
in Tarife
Dragon Age: Die Gaming-Marke hat wohl keine Zukunft
in Gaming
Eve Thermostat startet für wassergeführte Fußbodenheizungen
in Smart Home
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Von der „signifikanten“ Marketingkampagne fehlt jede Spur
in Gaming
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom legt im Juni kräftig zu: 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Stellantis
Carsharing: Stellantis verkauft Free2move
in Mobilität
Meta AI auf Threads kann jetzt direkt per DM befragt werden
in Social