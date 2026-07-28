„Das Verbrenner-Aus war ein Fehler“: Neuer Verkehrsminister macht die Runde

Friedrich Merz hat einen neuen Verkehrsminister, denn Patrick Schnieder geht und Steffen Bilger übernimmt. Und wie es bei einem neuen Minister so ist, informieren sich viele über dessen Meinung. Da macht heute vor allem eine Aussage die Runde.

Vor ein paar Monaten betonte Bilger, dass das Verbrenner-Aus ein Fehler war, sein Interview bei n-tv macht gerade die Runde. Hier kann man es in voller Länge sehen:

Die Meinung kann sich seit dem geändert haben, aber das gilt als unwahrscheinlich und passt ja auch zu dem, was die Meinung der Union ist. Deutschland sollte noch ein paar Jahre den Verbrenner ausreizen und dann komplett den Anschluss an die Konkurrenz aus China verlieren. Und erste Marken gehen bereits diesen Weg.

Es gibt eine „Technologieoffenheit“

Dabei ist das Problem nicht der Antrieb, im Gegenteil, man darf weiterhin normal Verbrenner verkaufen und kaufen, das Problem ist, dass viele Marken aus Europa nicht mit der Zukunft mithalten können und vor allem in China an Boden verlieren.

Wir haben aktuell eine „Technologieoffenheit“ und ich kann das Wort ehrlich gesagt nicht mehr hören, denn viele (vor allem Politiker der Union) tun so, als würde es diese nicht geben. Dabei hat BMW gerade erst ein neues Modell mit allen Antrieben vorgestellt, ist also technologieoffen. Und kämpft wie alle mit massiven Problemen.

Das Problem liegt darin, dass man die Zukunft verschläft, weil man zu sehr an der lukrativen Vergangenheit festhält. Würde man also das Verbrenner-Aus kippen, dann würde das nicht nur Deutschland als Wirtschaftsstandort schaden, es wäre auch kein gutes Signal für die Umwelt. Wobei, die scheint der Union sowieso egal.

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