Elektroautos: Diese Zahlen überraschen selbst Skeptiker

Die Shell Elektromobilitätsstudie 2026 zeigt: 89 Prozent der E-Auto-Fahrer ziehen auch beim nächsten Fahrzeug einen Elektroantrieb in Betracht.

Auch unter Fahrern von Verbrennern und Hybridfahrzeugen wächst das Interesse. Laut der Untersuchung können sich inzwischen 37 Prozent einen Umstieg auf ein Elektroauto vorstellen. Für die neunte Ausgabe der Studie wurden weltweit 7.400 Menschen befragt, davon 1.500 in Deutschland.

Shell-Studie: Ladeinfrastruktur verbessert sich

Die öffentliche Ladeinfrastruktur wird zunehmend positiv wahrgenommen. 69 Prozent der befragten E-Auto-Fahrer sehen Verbesserungen bei der Verfügbarkeit von Ladepunkten. 67 Prozent berichten von einer größeren Auswahl an Ladeanbietern.

Auch längere Strecken gehören mittlerweile zum Alltag vieler Elektroautofahrer. Mehr als zwei Drittel haben bereits Langstrecken zurückgelegt. Nur jeder 16. verzichtet wegen der Ladeinfrastruktur darauf.

Weitere Ergebnisse der Elektromobilitätsstudie:

81 Prozent der E-Auto-Fahrer können zu Hause laden.

Für 42 Prozent sind die Ladekosten besonders wichtig, für 38 Prozent die Ladegeschwindigkeit.

73 Prozent würden für einen zuverlässigeren Ladepunkt einen Umweg fahren.

54 Prozent würden für schnelleres Laden mehr bezahlen.

Bei Fahrern ohne Elektroauto bleiben Reichweite und Laden für rund 40 Prozent ein Hindernis. Etwa 30 Prozent nennen die Anschaffungskosten.

Interessant ist außerdem, wie sich das Ladeerlebnis verändert. Jeder zweite E-Auto-Fahrer kauft regelmäßig Kaffee an Tankstellen oder Lade-Hubs. 41 Prozent wünschen sich warme Speisen oder Gastronomieangebote, 38 Prozent Einkaufsmöglichkeiten.

Shell selbst betreibt nach eigenen Angaben rund 2.400 Ultraschnellladepunkte in Deutschland. Die Ergebnisse stammen damit von einem Unternehmen, das auch wirtschaftlich vom Ausbau der Ladeinfrastruktur profitiert.

Die hohe Zufriedenheit bestehender E-Auto-Fahrer ist bemerkenswert. Allerdings zeigt der Anteil privater Lademöglichkeiten auch, dass die Erfahrungen dieser Gruppe nicht ohne Weiteres auf Menschen ohne eigenen Ladeplatz übertragbar sind.

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