Mobilität

Elektroautos in Europa werden erstmals günstiger

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Skoda Epiq

In den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ist der durchschnittliche Preis für ein Elektroauto in Europa konstant gestiegen, so Automotive News Europe, doch letztes Jahr haben wir erstmals einen Wendepunkt gesehen und es geht runter.

Mit einem durchschnittlichen Preis von 42.700 Euro ist dieser zwar immer noch sehr hoch, aber er ist um 1.800 Euro gesunken und der Trend soll laut Analyse weiter anhalten. Dafür gibt es in den nächsten Jahren vor allem zwei gute Gründe.

Da gibt es zum einen die CO₂-Regelungen in der EU, denn der Flottenwert für den CO₂-Ausstoß wird strenger und mit günstigen Elektroautos können die Marken das ausgleichen, aber der Hauptgrund ist eine ganz neue Offensive von Elektroautos.

Kompakte und günstigere Elektroautos

Letztes Jahr dominierten zum Beispiel der Renault 5 und elektrische Citroën C3, zwei kompakte Modelle, in diesem Jahr kommen viele dieser Art dazu. Bisher lag der Fokus gerne auf teuren Flaggschiffen und großen SUVs, das ändert sich aber.

Bei T&E geht man davon aus, dass spätestens ab 2027 auch die preiswerteren Modelle die teureren dominieren werden. Doch die Ladeinfrastruktur sei weiterhin ein Kernproblem, so der Bericht, da müsste definitiv noch viel mehr getan werden.

Der durchschnittliche Preis für Verbrenner lag letztes Jahr übrigens bei 30.000 Euro, so die Analyse, es ist also noch ein weiter Weg. Wobei der Preis hier steigt, denn die Zeiten der deutlich preiswerteren Verbrenner nähern sich dem Ende.

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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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