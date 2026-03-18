Audi gelingt langsam der Wandel bei Elektroautos

Bei Audi ging es letztes Jahr beim Umsatz und Gewinn etwas zurück und die operative Umsatzrendite sank von 6 auf 5,1 Prozent. Das ist nicht das Ziel, vor einer Weile wollte man diese sogar steigern, aber es war ein „anspruchsvolles Jahr“.

Während Audi im Vorjahr noch 1.671.218 Autos verkaufte, so waren es 2025 nur noch 1.623.551 Einheiten. Kein starker Einbruch, denn die elektrischen Offensive aus Ingolstadt zündet so langsam und die neuen Modelle kommen besser an.

Audi Q6 e-tron ist beliebt bei Kunden

Mit 223.032 verkauften Elektroautos konnte sich Audi letztes Jahr um 36 Prozent steigern und zieht damit sogar ganz knapp an Mercedes vorbei. Dort geht es im Moment bergab, bei Audi geht es jetzt wieder nach oben – dank Q6 und A6.

Die beiden Elektroautos kamen mit viel Verspätung, da die PPE-Plattform nicht fertig wurde, doch jetzt sind Audi Q6 e-tron (rund 84.000 Einheiten) und Audi A6 e-tron (rund 37.000 Einheiten) da und erfreuen sich laut Audi „großer Beliebtheit“.

In diesem Jahr wird es etwas ruhiger, denn wir bekommen zwar einen neuen Audi Q4 e-tron, aber kein neues Modell, der Audi A2 e-tron steht erst 2027 an. Das wird also nicht reichen, um BMW einzuholen, die bei den deutschen Premiummarken weiterhin sehr erfolgreich mit Elektroautos sind und Mercedes und Audi dominieren.