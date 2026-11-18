99 Punkte, das ist die Zahl, die aktuell bei Metacritic steht, wenn man nach Grand Theft Auto VI sucht. GTA 6 ist laut ersten Eindrücken das Meisterwerk, was sich alle erhofft haben und das bestbewertete Spiel aller Zeiten – zusammen mit Zelda.

Der Unterschied ist nur, und das ist ein entscheidender Unterschied, Zelda (Ocarina of Time) ist sehr alt und es stehen nur 22 Bewertungen von Medien dort. GTA 6 hat 109 Bewertungen, davon 100 für die PS5-Version und 9 kommen von der Xbox.

Bei uns wird man GTA 6 ab 0 Uhr zocken können, in Neuseeland geht es schon jetzt los und daher sind auch die Reviews um 12 Uhr online gegangen. Mal schauen, wo sich GTA 6 am Ende einpendeln wird. Was die Reviews sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, mich hat nur der Score interessiert, ich werde mir keins anschauen.

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