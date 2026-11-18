In Neuseeland ist bereits der 19. November 2026 und da GTA 6 in jedem Land um 0 Uhr online geht, ist das Spiel ab sofort erhältlich. Und da einige ihre Konsole auf die Region umgestellt und das Spiel von Rockstar dort gekauft haben, werdet ihr ab sofort nicht nur die ersten Reviews, sondern auch viel mehr Gameplay sehen.

In Deutschland dauert es noch 12 Stunden, bis man GTA 6 zocken kann, auch bei uns geht es um 0 Uhr los. Normale Spieler werden das sicher abwarten und morgen starten, aber vor allem Medien, YouTuber und Streamer dürften diesen „Trick“ sehr oft genutzt haben, denn damit kann man ab sofort Inhalte zu GTA 6 erstellen.

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