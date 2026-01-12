Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer

Bisher lief es bei den Elektroautos von BMW hervorragend und sie sorgten im ein oder anderen Quartal sogar für ein gutes Wachstum. Obwohl BMW bis heute keine reine Plattform für Elektroautos hat, so wollten die Kunden diese dennoch kaufen.

Elektroautos von BMW brechen ein

Doch dieser Trend erlebte 2025 einen Dämpfer, denn mit 118.635 vollelektrischen Einheiten ging es bei BMW im vierten Quartal über 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal nach unten. Insgesamt konnte man letztes Jahr genau 442.072 Elektroautos verkaufen, was immerhin noch einem Plus von 3,6 Prozent entspricht.

Das war schon deutlich besser und wir sprechen hier sogar genau genommen über die Zahlen der BMW Group, bei BMW selbst sah es noch schlechter aus. 2025 gab es mit 17,7 Prozent nämlich vor allem bei MINI und deren Elektroautos ein gutes Wachstum. Bei BMW selbst ging es 2025 ganz leicht (1,4 Prozent) nach unten.

BMW kämpft mit Problemen in China

BMW kämpft, wie viele Premiummarken aus Europa derzeit, mit einem Einbruch in China, dem größten Markt von BMW. Doch der Einbruch soll nur eine Ausnahme bleiben, denn in diesem Jahr möchte sich die Marke aus München zurückkämpfen.

Der BMW iX3 startet, das erste Elektroauto mit eigener und neuer Plattform für die vollelektrischen Modelle, und damit auch die „Neue Klasse“. In den kommenden Monaten werden alle Modelle überarbeitet, mit neuer Optik und mit neuer Technik.

Es ist zu früh, um von einer Krise bei BMW zu sprechen, man ist nicht in der Lage von Porsche oder Mercedes, aber das Hoch der letzten Jahre wurde gestoppt und BMW hat einen Dämpfer hinnehmen müssen. 2026 und 2027 werden spannende Jahre für BMW und es wird sich zeigen, ob man jetzt eine Krise abwenden kann.