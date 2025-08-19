Mobilität

Elektroautos von Xiaomi starten 2027 in Europa

Xiaomi überraschte viele Beobachter, als man vor ein paar Jahren den Einstieg in die Automobilbranche ankündigte. Doch noch viel mehr überraschte man viele, als man mit einer kurzen Entwicklungszeit und einem Erfolg zum Start überzeugte.

In China ist Xiaomi mittlerweile als Automobilhersteller bekannt und die Nachfrage ist groß, beim zweiten Modell, dem SUV, kann man sie kaum bedienen. Und daher wird der Fokus im kommenden Jahr zunächst noch auf China liegen, so Xiaomi.

Xiaomi Yu7 Heck

Doch ein Jahr später, sprich 2027, ist dann der offizielle Start in Europa geplant, so Lu Weibing, Chef des Unternehmens. Bisher ist noch unklar, welche Länder zum Start geplant sind, ich gehe aber davon aus, dass Deutschland auf der Liste steht.

Details oder Preise gibt es natürlich noch nicht, die Strategie dürfte erst noch 2026 ausgearbeitet werden, aber so attraktiv wie in China werden die Elektroautos sicher nicht, denn die chinesischen Marken wollen hier in Europa die hohe Gewinnmarge mitnehmen. Ich persönlich bin aber wirklich auf die finalen Euro-Preise gespannt.

Xiaomi Yu7 Front

