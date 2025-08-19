Mobilität

Tesla Model 3: Neues Zubehör beseitigt einen großen Kritikpunkt

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Tesla Model 3 2023 Detail Header

Tesla ist dafür bekannt, dass man sehr minimalistisch bei den Fahrzeugen vorgeht, das hat aber oft nichts mit dem Design, sondern mit den Kosten zu tun. Je weniger verbaut ist, desto geringer der Einkaufspreis. Doch man ging auch schon zu weit.

Ein populäres Beispiel ist das Entfernen des Blinkerhebels im Tesla Model 3, was ich ebenfalls stark kritisiert habe. Damit war ich nicht alleine und die Kritik war so groß, dass das neue Tesla Model Y weiterhin mit einem Blinkerheben ausgestattet ist.

Jetzt lenkt Tesla auch beim Model 3 ein, denn in China verkauft man ein offizielles Zubehör, mit dem man den Blinkerhebel nachrüsten kann. Kostet knapp 300 Euro (umgerechnet) und ist mit jedem Model 3 nach Februar 2025 kompatibel. Tesla will aber auch noch für ältere Modelle (nach dem Facelift) eine Lösung nachreichen.

Bisher gibt es den Blinkerhebel nur in China, doch da Tesla das Model 3 in China für den europäischen Markt produziert und exportiert, wäre es durchaus möglich, dass der Blinkerhebel auch zu uns kommt. Tesla Deutschland schweigt bisher aber dazu.

AUDI E5: So günstig startet die neue Elektro-Hoffnung von Audi

Audi hat heute bekannt gegeben, dass die Produktion des AUDI E5 angelaufen ist, es handelt sich hier um ein (bisher)…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Neue Geschäftsidee von Tesla?

    „Wir lassen einfach mal alles nicht grundlegend (= gesetzlich vorgeschrieben) Wichtige weg und verkaufen das später als kostenpflichtiges Zubehör.“

    So kommt mir das hier irgendwie vor.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Ich glaube nicht, denn das Model Y hat den Hebel ja weiterhin. Tesla reizt eben immer mal wieder aus, was möglich ist und testet die Grenzen der Nutzer. Jede Wette, dass da bald eine Neuauflage des Model 3 für 2025/2026 kommt, die eine Frontkamera und einen Blinkerhebel hat.

      Antworten
      1. Stefan K. 🌀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Auf die Frontkamera würde ich nicht wetten, aber bei dem Blinkerhebel ist das nicht nötig, denke ich.
        Aber merkwürdig isses trotzdem. :D

        Antworten
  2. René Hesse 🔱
    sagt am

    Bild anzeigen

    Antworten
  3. Neuhier 💎
    sagt am

    Pffff😂

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Xiaomi Yu7 2025 Header
Elektroautos von Xiaomi starten 2027 in Europa
in Mobilität
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Pro Header
Apple iPhone: Lederersatz 2.0 kommt als Case
in Zubehör
POCO stellt Mittelklasse-Smartphone M7 mit 7000 mAh Akku vor
in Smartphones
N26: Gründer Stalf unterliegt im Machtkampf – neue Produkte angekündigt
in Fintech
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt
in News
Jubiläums-iPhone 2.0 kommt 2027: Apple liefert Hinweise mit iOS 26
in Smartphones
Wow Sky Logo Header
Sky und WOW mit neuen Inhalten: Die Highlights im September 2025
in News
Dieses Retro-Autoradio kostet fast 800 Euro – und steckt voller Hightech
in Hardware
Mobiflip Header Logo
mobiFlip Plus startet gratis Probemitgliedschaft
in Internes
Huawei Mate 70 Header
Huawei sieht sich weiter auf einem Level mit Google und Apple
in Marktgeschehen