Tesla Model 3: Neues Zubehör beseitigt einen großen Kritikpunkt

Tesla ist dafür bekannt, dass man sehr minimalistisch bei den Fahrzeugen vorgeht, das hat aber oft nichts mit dem Design, sondern mit den Kosten zu tun. Je weniger verbaut ist, desto geringer der Einkaufspreis. Doch man ging auch schon zu weit.

Ein populäres Beispiel ist das Entfernen des Blinkerhebels im Tesla Model 3, was ich ebenfalls stark kritisiert habe. Damit war ich nicht alleine und die Kritik war so groß, dass das neue Tesla Model Y weiterhin mit einem Blinkerheben ausgestattet ist.

Jetzt lenkt Tesla auch beim Model 3 ein, denn in China verkauft man ein offizielles Zubehör, mit dem man den Blinkerhebel nachrüsten kann. Kostet knapp 300 Euro (umgerechnet) und ist mit jedem Model 3 nach Februar 2025 kompatibel. Tesla will aber auch noch für ältere Modelle (nach dem Facelift) eine Lösung nachreichen.

Bisher gibt es den Blinkerhebel nur in China, doch da Tesla das Model 3 in China für den europäischen Markt produziert und exportiert, wäre es durchaus möglich, dass der Blinkerhebel auch zu uns kommt. Tesla Deutschland schweigt bisher aber dazu.