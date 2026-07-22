News

Elektronische Patientenakte: Nutzerfreundlichkeit soll erhöht werden

Autor-Bild
Von
|
Foto von Derek Finch auf Unsplash

Die Apotheken und Software-Anbieter wollen die Nutzung der elektronischen Patientenakte in Apotheken verbessern.

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Bundesverband Deutscher Apotheken-Softwarehäuser (ADAS) haben eine gemeinsame Absichtserklärung zur Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA) unterzeichnet. Ziel sei es laut den Verbänden, die Nutzung der digitalen Gesundheitsdaten in Apotheken intuitiver und effizienter zu gestalten.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen der nächsten ePA-Ausbaustufe getroffen, deren Pilotierung am 15. Juli 2026 gestartet ist. Dabei wird die elektronische Medikationsliste (eML), die bisher automatisch mit E-Rezepten befüllt wird, erweitert. Zusätzlich wird der elektronische Medikationsplan (eMP) eingeführt.

Neue Funktionen für die elektronische Medikationsliste und den Medikationsplan

Der DAV vertritt die Interessen von mehr als 16.000 Apotheken und möchte praxisnahe Abläufe für die Arbeit mit der ePA unterstützen. Der ADAS soll als Verbindung zwischen den Anforderungen der Apotheken und seinen sieben Mitgliedsunternehmen dienen, die technische Lösungen in ihren jeweiligen Softwaresystemen umsetzen.

Laut DAV-Vorsitzendem Dr. Hans-Peter Hubmann sollen die neuen Funktionen nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen. Die Partner wollen den Apothekenteams einen einfacheren Umgang mit Medikationsdaten ermöglichen.

Als Beispiel nennt der Verband die Einbindung des elektronischen Medikationsplans in die Rezeptbelieferung, um mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten erkennen zu können.

Genannte Beispiele für geplante Verbesserungen:

  • Einbindung des elektronischen Medikationsplans in bestehende Abläufe bei der Rezeptversorgung
  • Erkennung möglicher Wechselwirkungen mit vorhandener Medikation
  • Automatische Übernahme angepasster Dosierungen bei Medikamentenaustausch

Nach Angaben des DAV soll eine besser angepasste Software die Verarbeitung und Aktualisierung von Medikationsdaten vereinfachen.

Ich sehe in der gemeinsamen Absichtserklärung vor allem einen weiteren Schritt bei der praktischen Umsetzung der elektronischen Patientenakte. Entscheidend wird sein, wie gut die neuen Funktionen in den Alltag der Apotheken integriert werden und ob die technischen Lösungen tatsächlich eine spürbare Vereinfachung bei der Arbeit mit Medikationsdaten ermöglichen.

Kleinanzeigen integriert Klarna Sofort bezahlen

Die Plattform Kleinanzeigen erweitert ihre Bezahlfunktion um Klarna Sofort bezahlen. Kleinanzeigen hat die Funktion Sicher bezahlen um Klarna Sofort bezahlen…22. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Elektronische Patientenakte: Nutzerfreundlichkeit soll erhöht werden
Weitere Neuigkeiten
fraenk: Der Dark Mode ist da
in Provider
Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen
in Unterhaltung
Spielemarkt: Das Ende der Disc und der Aufstieg der teuren Editionen
in Gaming
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Bundesnetzagentur legt Vertragsbedingungen für Telekom-Leerrohre fest
in News
Kleinanzeigen integriert Klarna Sofort bezahlen
in Handel
Ikea Store Logo Header 2025
Ein Jahr Stromkosten geschenkt: IKEA startet neue Solar-Offensive
in Schnäppchen
Apple Ios 18 Mail Neu
Apple schließt Sicherheitslücke bei „E-Mail-Adresse verbergen“
in Dienste
Smartphones werden 2027 noch teurer: TSMC erhöht die Preise
in Smartphones
Ing
ING beendet App-Support für ältere Betriebssysteme
in Fintech
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla kündigt großes Update für Elektroautos an
in Mobilität