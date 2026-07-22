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Kleinanzeigen integriert Klarna Sofort bezahlen

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Bild: Kleinanzeigen

Die Plattform Kleinanzeigen erweitert ihre Bezahlfunktion um Klarna Sofort bezahlen.

Kleinanzeigen hat die Funktion Sicher bezahlen um Klarna Sofort bezahlen ergänzt. Damit kehrt die bekannte Direktüberweisung vom Bankkonto auf die Plattform zurück. Laut Unternehmensangaben soll der Kaufabschluss dadurch flexibler erfolgen, während der Bezahlvorgang weiterhin direkt in den Checkout integriert bleibt.

Mit der neuen Zahlungsmethode erweitert Kleinanzeigen das bestehende Zahlungsangebot. Je nach individueller Verfügbarkeit können Käufer neben der Direktüberweisung auch Klarna-Guthaben, Kreditkarten oder Apple Pay nutzen.

Kleinanzeigen erweitert das Zahlungsangebot mit Klarna

An den bestehenden Bedingungen für Sicher bezahlen ändert sich laut Kleinanzeigen nichts. Für die Nutzung von Klarna fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Es bleibt bei der regulären Käuferschutz-Gebühr der Plattform. Auch die Abwicklung des Käuferschutzes erfolgt weiterhin über Kleinanzeigen.

Die neue Integration beschränkt sich ausschließlich auf Klarna Sofort bezahlen. Funktionen wie Ratenkauf, Zahlungsaufschub oder andere Finanzierungsangebote von Klarna gehören nicht zum Umfang des neuen Angebots.

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