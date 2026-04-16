Mobilität

EnBW eröffnet Schnellladeparks an A6 und A7

Autor-Bild
Von
Google News
|
Bild: EnBW

Die EnBW eröffnet neue Schnellladeparks an der A6 und A7 zur Erweiterung des Ladenetzes.

Die überdachten Standorte in Landstuhl an der A6 und in Ellwangen an der A7 bieten insgesamt achtzehn Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Laut Unternehmensangaben ermöglichen sie je nach Fahrzeug bis zu 400 Kilometer Reichweite in rund 15 Minuten.

Die Anlagen sind rund um die Uhr nutzbar und sollen vor allem Langstrecken- und Pendelverkehr unterstützen. So heißt es:

Die acht EnBW-Schnellladepunkte in der Bruchwiesenstraße 20 in 66849 Landstuhl stehen E-Mobilist*innen rund um die Uhr zur Verfügung. In der unmittelbaren Umgebung finden sich Restaurants für die Verpflegung während der Ladepausen.

Am EnBW-Schnellladepark in der Max-Eyth-Straße 7 in 73479 Ellwangen können E-Autofahrer*innen an den zehn Schnellladepunkten ebenfalls zu jeder Zeit nachladen.

Die EnBW verweist auf die Integration von Photovoltaik auf den Dachflächen sowie den Betrieb mit 100 Prozent Ökostrom. Nutzer sollen laut Angaben über die mobility+ App Informationen zu Ladepunkten und Umgebung erhalten.

VW ID Cross: Das nächste Elektroautos von Volkswagen zeigt sich

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.3 Neo, das ist aber nur der Anfang für eine Offensive an neuen Elektroautos für…

16. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EnBW eröffnet Schnellladeparks an A6 und A7
Weitere Neuigkeiten
Nuki gewährt Frühlingsrabatt auf Zubehör – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Wi-Fi 7 für jedes Zimmer: FRITZ! startet Mesh-Set 2700
in Hardware
High Mobile
High Mobile startet mit erhöhtem Datenvolumen im Telekom-Netz
in Tarife
1822direkt
1822direkt mit Zinserhöhung beim Tagesgeld
in Fintech
Jundt Direktbank
J&T Direktbank schraubt am Festgeldangebot – bis zu 3,5 % p. a. möglich
in Software
YouTube führt versteckte Funktion gegen Shorts ein
in Anleitungen
VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf
in Mobilität
Halber Preis für YouTube Premium: So funktioniert der Google-One-Deal
in Schnäppchen
Honda Eny1 Front
Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Das wird teuer: Amazon nennt erstmals Euro-Preis für neue Alexa+
in Dienste