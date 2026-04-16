EnBW eröffnet Schnellladeparks an A6 und A7

Die EnBW eröffnet neue Schnellladeparks an der A6 und A7 zur Erweiterung des Ladenetzes.

Die überdachten Standorte in Landstuhl an der A6 und in Ellwangen an der A7 bieten insgesamt achtzehn Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Laut Unternehmensangaben ermöglichen sie je nach Fahrzeug bis zu 400 Kilometer Reichweite in rund 15 Minuten.

Die Anlagen sind rund um die Uhr nutzbar und sollen vor allem Langstrecken- und Pendelverkehr unterstützen. So heißt es:

Die acht EnBW-Schnellladepunkte in der Bruchwiesenstraße 20 in 66849 Landstuhl stehen E-Mobilist*innen rund um die Uhr zur Verfügung. In der unmittelbaren Umgebung finden sich Restaurants für die Verpflegung während der Ladepausen. Am EnBW-Schnellladepark in der Max-Eyth-Straße 7 in 73479 Ellwangen können E-Autofahrer*innen an den zehn Schnellladepunkten ebenfalls zu jeder Zeit nachladen.

Die EnBW verweist auf die Integration von Photovoltaik auf den Dachflächen sowie den Betrieb mit 100 Prozent Ökostrom. Nutzer sollen laut Angaben über die mobility+ App Informationen zu Ladepunkten und Umgebung erhalten.