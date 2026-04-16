VW ID Cross: Das nächste Elektroautos von Volkswagen zeigt sich

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.3 Neo, das ist aber nur der Anfang für eine Offensive an neuen Elektroautos für eine neue Ära der Marke. Der VW ID Polo wird auch bald folgen und später in diesem Jahr kommt neben dem VW ID Tiguan noch ein Modell, bei dem ich glaube, dass es 2027 der Bestseller werden könnte.

Der VW ID Cross steht an, eine SUV-Version des VW ID Polo, ähnlich wie beim VW T-Cross und VW Polo. Letzten Sommer haben wir das Konzept gesehen und am 15. Juli soll die Weltpremiere des Elektroautos stattfinden. Es sieht so aus, als ob VW das Modell schon Medien gezeigt hat, denn wir haben ein erstes Bild des Cross.

Volkswagen peilt laut eigenen Angaben einen Preis von rund 28.000 Euro beim SUV an, dieser wird also knapp 3.000 Euro teurer als der Polo sein. Technisch sind das die gleichen Autos, nur mit anderer Optik, die ersten Details zum VW ID Polo gab es ja bekanntlich schon. Optisch orientiert sich der VW ID Cross stark am Konzept.