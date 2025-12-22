Mobilität

EnBW erweitert Feldtest mit XCharge-Schnellladestationen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Bild: EnBW

Die EnBW testet aktuell an vier Standorten neue Schnellladestationen des Herstellers XCharge, um ihre technische Infrastruktur breiter aufzustellen.

Der Energieversorger EnBW hat einen erweiterten Feldtest mit Ladestationen des Anbieters XCharge gestartet. Ziel dieser Maßnahme ist es laut Unternehmensangaben, die Abhängigkeit von einzelnen Hardware-Lieferanten zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit des eigenen Schnellladenetzes zu erhöhen.

Obwohl seit 2018 eine enge Partnerschaft mit dem Hersteller Alpitronic besteht, prüft der Marktführer regelmäßig alternative Technologien, um auf globale Lieferkettenprobleme flexibel reagieren zu können, heißt es.

Strategische Ausrichtung im Ladenetz

Die technischen Tests mit XCharge laufen bereits seit über zwei Jahren und umfassen sowohl Laboranalysen als auch erste Installationen unter realen Bedingungen. Nach einer ersten Inbetriebnahme im August 2025 am Standort EnBW City in Stuttgart wurde der Test nun ausgeweitet.

Neben weiteren Säulen in Stuttgart kamen Standorte in Rutesheim sowie am Durlach Center und Bahnhof in Karlsruhe hinzu. Insgesamt stehen damit jetzt zehn Ladepunkte des neuen Anbieters im Netz zur Verfügung, die laut EnBW-Technikvorstand Volker Rimpler bisher alle Anforderungen an Technik und Datenschutz erfüllen.

Ziele der Diversifizierung:

  • Stärkung der Resilienz gegenüber Lieferengpässen
  • Wirtschaftliche Optimierung der Beschaffung
  • Sicherung technischer Standards und Qualität
  • Langfristige Unabhängigkeit von Einzelherstellern

EnBW und Alpitronic schmieden Zukunftspakt fürs Schnellladen

Der Energiekonzern EnBW und der Technologieanbieter Alpitronic vertiefen ihre Zusammenarbeit beim Ausbau der Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos. Die beiden Unternehmen haben…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Yupi 🌟
    sagt am

    Bundesverband der Energie und Wasserwrrschaft warnt vor Milliardengrab an Ladestationen. Es wird zurzeit vollkommen am Bedarf vorbei gebaut mit Ladeparks abgelegen in Industriegebieten ohne Bedarf.

    https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_101048562/e-auto-ladesaeulen-in-deutschland-viele-elektroauto-stationen-ungenutzt.html

    Antworten
    1. Dieseldieter 🍀
      sagt am zu Yupi ⇡

      14.442 Tankstellen vs 139.285 Normalladepunkte und 45.321 Schnellladepunkte, die am 1. November 2025 in Betrieb waren.

      Vollkommen am Bedarf vorbei. Über 95 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge sind Verbrenner.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EnBW erweitert Feldtest mit XCharge-Schnellladestationen
Weitere Neuigkeiten
Robotaxis streiken in San Francisco – Hunderte fahrerlose Autos funktionierten durch Stromausfall nicht mehr
in Mobilität
Product Use
Ring Intercom Audio zum Bestpreis: Die Gegensprechanlage für 24,99 € smart gemacht
in Smart Home | Update
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Blinkerpflicht und mehr: Neue Regeln für E-Scooter kommen 2027
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Das große „Phänomen“ der PlayStation 5 Ära
in Gaming
Nintendo Switch 2: Beliebtes Bundle wird eingestellt
in Gaming
Der Google Assistant lebt noch eine Weile weiter
in Dienste
Uncharted Steam Deck Playstation
Kommt das Steam Deck 2? Valve stellt erste Generation ein
in Gaming
Kia EV6 GT: Ein für mich fast perfektes Elektroauto
in Mobilität
IKEA überrascht mit neuen Qi-Ladelösungen
in Zubehör
Mein Tipp der Woche: HITMAN World of Assassination
in Kommentar