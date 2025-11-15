Mobilität

EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Enbw Laden Netz Elektro

EnBW erweitert das Schnellladenetz entlang deutscher Autobahnen um sechs neue Standorte mit 80 High-Power-Ladepunkten.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat nach eigenen Angaben weitere Schnellladeparks an zentralen Fernverkehrsachsen in Betrieb genommen. Die neuen Standorte liegen in Marktheidenfeld (A3), Bramsche (A1), Büren und Willich (beide A44), Thiendorf (A13) sowie Mühlhausen im Täle (A8).

Insgesamt sollen dort 80 Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung zur Verfügung stehen. Je nach Fahrzeugtyp kann so innerhalb von 15 Minuten eine Reichweite von etwa 400 Kilometern erreicht werden.

Strategie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur

Laut EnBW ist die Inbetriebnahme Teil einer langfristigen Expansionsstrategie für die Elektromobilität. Das Unternehmen will bis 2030 rund 20.000 Schnellladepunkte errichten. Derzeit sind demnach über 7.500 Ladepunkte an mehr als 1.500 Standorten aktiv. Mehrere neue Parks, darunter in Thiendorf und Bramsche, lassen sich bei Bedarf erweitern.

Kernpunkte der neuen Standorte

  • Bis zu 400 kW Ladeleistung pro Punkt
  • Solardächer für Eigenstromversorgung
  • Überdachung, Beleuchtung und Kameras für mehr Sicherheit
  • Verpflegungs- und Sanitärangebote vor Ort

Nach Angaben von Technikchef Volker Rimpler soll neben der Ladegeschwindigkeit auch der Komfort steigen. Viele Anlagen sind überdacht, beleuchtet und mit Videoüberwachung ausgestattet. Zusätzlich nutzt EnBW an allen Standorten Ökostrom aus dem Netz und setzt lokal erzeugten Solarstrom ein.

Für Vielfahrer gilt ab Dezember 2025 im Tarif L ein kWh-Preis ab 39  Cent bei einer monatlichen Grundgebühr von 11,99 Euro.

Details zu den neuen ENBW-Schnellladeparks

Bramsche (Niedersachsen)

  • Lage: A1, Anschlussstelle 68 nördlich von Osnabrück
  • Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 16
  • Solardach: 18,55 kWp Leistung
  • Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen
  • Ladestrom: 100 % Ökostrom.
  • Eigene WC-Anlage
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Marktheidenfeld (Bayern)

  • Lage: A3, Anschlussstelle 65
  • Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24
  • Solardach: 18,55 kWp Leistung
  • Überdachung: Teilüberdachung
  • Ladestrom: 100 % Ökostrom.
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Mühlhausen im Täle (Baden-Württemberg)

  • Lage: A8, Autobahnauffahrt 59 Mühlhausen
  • Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.
  • Solardach: 9,28 kWp Leistung
  • Überdachung: Teilüberdachung
  • Ladestrom: 100 % Ökostrom.
  • Eigene WC-Anlage
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Willich-Münchheide (Nordrhein-Westfalen)

  • Lage: A44 (Anschlussstelle 23 Münchheide)
  • Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.
  • Solardach: 18,55 kWp Leistung
  • Überdachung: Teilüberdachung
  • Ladestrom: Nutzung von 100 % Ökostrom.
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Büren (Nordrhein-Westfalen; Nähe Flughafen Paderborn-Lippstadt)

  • Lage: A44 (Anschlussstelle 60 Büren)
  • Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
  • Solardach: partielles Solardach
  • Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen
  • Ladestrom: 100 % Ökostrom.
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Thiendorf (Sachsen)

  • Lage: A13 (Anschlussstelle 20 Thiendorf)
  • Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24
  • Solardach: 18,55 kWp Leistung
  • Überdachung: Teilüberdachung
  • Ladestrom: 100 % Ökostrom.
  • EnBW Ladestation – Google Maps

Hochbahn und suena energy starten hybrides Energiemodell

In Hamburg wird erstmals der hybride Betrieb eines stationären Batteriespeichers getestet. Der Energievermarkter suena energy und die Hamburger Hochbahn AG…

8. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Bringt alles nichts, wenn die Preise komplett überzogen sind und man 10 Ladekarten braucht.

    Antworten
  2. Favone 🌟
    sagt am

    Wieder in irgendwelchen abgelegenen Industriegebieten weit weg vom Autobahnanschluss?

    Billo Parks ohne Dach, Beleuchtung, Sitzgelegenheit, Toilette und Snacksutomat oder gastronomische Einrichtung?

    Ionity und EnBW nein Danke.

    Da lobe ich mir Aral mit Ladeparks an regulären Tankstellen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen
Weitere Neuigkeiten
Rewe Sb Kasse
Selbstbedienungskassen setzen sich im Einzelhandel durch
in Fintech
Sony Xperia 1 Vi 2024 Header
Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Überschuldung in Deutschland steigt 2025 erstmals wieder deutlich
in Gesellschaft
Sandisk stellt 1 TB USB-C-Stick „Extreme Fit“ vor
in Zubehör
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion – nur noch bis 20. November
in News | Update
Drillisch Black Deals: Mehr Daten, Freimonate und „Cyber Booster“
in Tarife
Google Logo Neu 2025 Farben
Google muss 465 Millionen Euro an idealo zahlen – historisches Urteil in Berlin
in Dienste
Vw Golf 8 Logo
Der VW Golf bleibt vielleicht doch in Deutschland
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
Meta öffnet WhatsApp für externe Messenger
in Dienste
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix startet in eine ganz neue Gaming-Ära
in Gaming