EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen

EnBW erweitert das Schnellladenetz entlang deutscher Autobahnen um sechs neue Standorte mit 80 High-Power-Ladepunkten.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat nach eigenen Angaben weitere Schnellladeparks an zentralen Fernverkehrsachsen in Betrieb genommen. Die neuen Standorte liegen in Marktheidenfeld (A3), Bramsche (A1), Büren und Willich (beide A44), Thiendorf (A13) sowie Mühlhausen im Täle (A8).

Insgesamt sollen dort 80 Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung zur Verfügung stehen. Je nach Fahrzeugtyp kann so innerhalb von 15 Minuten eine Reichweite von etwa 400 Kilometern erreicht werden.

Strategie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur

Laut EnBW ist die Inbetriebnahme Teil einer langfristigen Expansionsstrategie für die Elektromobilität. Das Unternehmen will bis 2030 rund 20.000 Schnellladepunkte errichten. Derzeit sind demnach über 7.500 Ladepunkte an mehr als 1.500 Standorten aktiv. Mehrere neue Parks, darunter in Thiendorf und Bramsche, lassen sich bei Bedarf erweitern.

Kernpunkte der neuen Standorte

Bis zu 400 kW Ladeleistung pro Punkt

Solardächer für Eigenstromversorgung

Überdachung, Beleuchtung und Kameras für mehr Sicherheit

Verpflegungs- und Sanitärangebote vor Ort

Nach Angaben von Technikchef Volker Rimpler soll neben der Ladegeschwindigkeit auch der Komfort steigen. Viele Anlagen sind überdacht, beleuchtet und mit Videoüberwachung ausgestattet. Zusätzlich nutzt EnBW an allen Standorten Ökostrom aus dem Netz und setzt lokal erzeugten Solarstrom ein.

Für Vielfahrer gilt ab Dezember 2025 im Tarif L ein kWh-Preis ab 39 Cent bei einer monatlichen Grundgebühr von 11,99 Euro.

Details zu den neuen ENBW-Schnellladeparks

Bramsche (Niedersachsen)

Lage: A1, Anschlussstelle 68 nördlich von Osnabrück

Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 16

Solardach: 18,55 kWp Leistung

Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen

Ladestrom: 100 % Ökostrom.

Eigene WC-Anlage

EnBW Ladestation – Google Maps

Marktheidenfeld (Bayern)

Lage: A3, Anschlussstelle 65

Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24

Solardach: 18,55 kWp Leistung

Überdachung: Teilüberdachung

Ladestrom: 100 % Ökostrom.

EnBW Ladestation – Google Maps

Mühlhausen im Täle (Baden-Württemberg)

Lage: A8, Autobahnauffahrt 59 Mühlhausen

Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.

Solardach: 9,28 kWp Leistung

Überdachung: Teilüberdachung

Ladestrom: 100 % Ökostrom.

Eigene WC-Anlage

EnBW Ladestation – Google Maps

Willich-Münchheide (Nordrhein-Westfalen)

Lage: A44 (Anschlussstelle 23 Münchheide)

Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.

Solardach: 18,55 kWp Leistung

Überdachung: Teilüberdachung

Ladestrom: Nutzung von 100 % Ökostrom.

EnBW Ladestation – Google Maps

Büren (Nordrhein-Westfalen; Nähe Flughafen Paderborn-Lippstadt)

Lage: A44 (Anschlussstelle 60 Büren)

Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach: partielles Solardach

Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen

Ladestrom: 100 % Ökostrom.

EnBW Ladestation – Google Maps

Thiendorf (Sachsen)