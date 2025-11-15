EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen
EnBW erweitert das Schnellladenetz entlang deutscher Autobahnen um sechs neue Standorte mit 80 High-Power-Ladepunkten.
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat nach eigenen Angaben weitere Schnellladeparks an zentralen Fernverkehrsachsen in Betrieb genommen. Die neuen Standorte liegen in Marktheidenfeld (A3), Bramsche (A1), Büren und Willich (beide A44), Thiendorf (A13) sowie Mühlhausen im Täle (A8).
Insgesamt sollen dort 80 Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung zur Verfügung stehen. Je nach Fahrzeugtyp kann so innerhalb von 15 Minuten eine Reichweite von etwa 400 Kilometern erreicht werden.
Strategie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur
Laut EnBW ist die Inbetriebnahme Teil einer langfristigen Expansionsstrategie für die Elektromobilität. Das Unternehmen will bis 2030 rund 20.000 Schnellladepunkte errichten. Derzeit sind demnach über 7.500 Ladepunkte an mehr als 1.500 Standorten aktiv. Mehrere neue Parks, darunter in Thiendorf und Bramsche, lassen sich bei Bedarf erweitern.
Kernpunkte der neuen Standorte
- Bis zu 400 kW Ladeleistung pro Punkt
- Solardächer für Eigenstromversorgung
- Überdachung, Beleuchtung und Kameras für mehr Sicherheit
- Verpflegungs- und Sanitärangebote vor Ort
Nach Angaben von Technikchef Volker Rimpler soll neben der Ladegeschwindigkeit auch der Komfort steigen. Viele Anlagen sind überdacht, beleuchtet und mit Videoüberwachung ausgestattet. Zusätzlich nutzt EnBW an allen Standorten Ökostrom aus dem Netz und setzt lokal erzeugten Solarstrom ein.
Für Vielfahrer gilt ab Dezember 2025 im Tarif L ein kWh-Preis ab 39 Cent bei einer monatlichen Grundgebühr von 11,99 Euro.
Details zu den neuen ENBW-Schnellladeparks
Bramsche (Niedersachsen)
- Lage: A1, Anschlussstelle 68 nördlich von Osnabrück
- Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 16
- Solardach: 18,55 kWp Leistung
- Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen
- Ladestrom: 100 % Ökostrom.
- Eigene WC-Anlage
- EnBW Ladestation – Google Maps
Marktheidenfeld (Bayern)
- Lage: A3, Anschlussstelle 65
- Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24
- Solardach: 18,55 kWp Leistung
- Überdachung: Teilüberdachung
- Ladestrom: 100 % Ökostrom.
- EnBW Ladestation – Google Maps
Mühlhausen im Täle (Baden-Württemberg)
- Lage: A8, Autobahnauffahrt 59 Mühlhausen
- Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.
- Solardach: 9,28 kWp Leistung
- Überdachung: Teilüberdachung
- Ladestrom: 100 % Ökostrom.
- Eigene WC-Anlage
- EnBW Ladestation – Google Maps
Willich-Münchheide (Nordrhein-Westfalen)
- Lage: A44 (Anschlussstelle 23 Münchheide)
- Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung.
- Solardach: 18,55 kWp Leistung
- Überdachung: Teilüberdachung
- Ladestrom: Nutzung von 100 % Ökostrom.
- EnBW Ladestation – Google Maps
Büren (Nordrhein-Westfalen; Nähe Flughafen Paderborn-Lippstadt)
- Lage: A44 (Anschlussstelle 60 Büren)
- Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
- Solardach: partielles Solardach
- Überdachung: komfortables Laden bei allen Witterungen
- Ladestrom: 100 % Ökostrom.
- EnBW Ladestation – Google Maps
Thiendorf (Sachsen)
- Lage: A13 (Anschlussstelle 20 Thiendorf)
- Ausstattung: 16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24
- Solardach: 18,55 kWp Leistung
- Überdachung: Teilüberdachung
- Ladestrom: 100 % Ökostrom.
- EnBW Ladestation – Google Maps
Bringt alles nichts, wenn die Preise komplett überzogen sind und man 10 Ladekarten braucht.
Wieder in irgendwelchen abgelegenen Industriegebieten weit weg vom Autobahnanschluss?
Billo Parks ohne Dach, Beleuchtung, Sitzgelegenheit, Toilette und Snacksutomat oder gastronomische Einrichtung?
Ionity und EnBW nein Danke.
Da lobe ich mir Aral mit Ladeparks an regulären Tankstellen.