Simpsons-Schöpfer überrascht mit Teaser für ein Comeback

Es gibt nicht wenige Stimmen, die sich ein Comeback von The Simpsons: Hit & Run wünschen, sei es mit einem modernen Remake oder einem weiteren Spiel. Und es wäre möglich, dass da auch etwas für die Zukunft des Klassikers geplant ist.

Im Rahmen der Disney D23 hat Matt Groening verraten, dass „das Spiel in gewisser Art und Weise zurückkommen wird“, wobei ihm Matt Selman (ist aktuell für die Serie verantwortlich) direkt mit einem „oder nicht“ auf dem großen Event unterbrach.

Man bekommt den Eindruck, dass Matt Groening hier etwas verraten hat, was er noch nicht verraten sollte. Vielleicht hat er sich auch getäuscht oder das war alles eine gezielte Marketing-Aktion, bei der man wusste, dass diese die Runde macht.

Ich habe das Spiel nie gespielt, wäre aber nicht abgeneigt, wenn man es ganz neu auflegt, vor ein paar Jahren machte auch schon ein offizielles Remake die Runde.

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