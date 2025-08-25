EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen

EnBW und Globus haben in weniger als zwei Jahren über 500 neue Ladepunkte an Markthallen eingerichtet. Die Kooperation soll auch 2025 fortgesetzt und deutlich ausgebaut werden.

Im April 2024 eröffnete die EnBW gemeinsam mit Globus den ersten Schnellladestandort an einer Markthalle in Limburg. Nach Unternehmensangaben folgten innerhalb von rund eineinhalb Jahren 38 weitere Standorte. Insgesamt betreibt die EnBW an 39 Globusmarkthallen über 500 Ladepunkte, was einem Durchschnitt von etwa 14 pro Standort entspricht.

Unter den ausgebauten Anlagen befindet sich laut EnBW auch ein Standort in Eschborn, der Ende 2024 eröffnet wurde und mit 40 Ladepunkten zu den größten im Netz zählt. Globus erklärte, dass die Kooperation nicht nur auf nachhaltige Mobilität abzielt, sondern auch die Attraktivität der Märkte für Kunden steigern soll.

Weitere Ausbauschritte bei EnBW und Globus

Im laufenden Jahr sollen elf weitere Globus Markthallen mit Schnellladeinfrastruktur ausgestattet werden. Nach Angaben beider Partner sieht das Programm insgesamt über 750 Ladepunkte an mehr als 50 Standorten in ganz Deutschland vor. Ziel sei es, das Laden in den Alltag zu integrieren und Einkäufe mit Ladezeiten zu verbinden.

Die EnBW verweist darauf, bereits das größte Schnellladenetz Deutschlands zu betreiben, das mehr als 7.000 Ladepunkte umfasst. Neben den Kooperationen mit dem Einzelhandel verfolgt das Unternehmen auch Pläne für zusätzliche Standorte an Autobahnen und strategisch wichtigen Knotenpunkten.

Wichtige Eckpunkte der Kooperation:

39 Globus Markthallen aktuell mit Schnellladestationen ausgestattet

Über 500 Ladepunkte seit 2024 eingerichtet

11 weitere Standorte sollen noch 2025 folgen

Geplante Gesamtzahl: rund 750 Ladepunkte an über 50 Standorten

Einzelne Großstandorte mit bis zu 40 Ladepunkten

Ich finde es durchaus beeindruckend, wie schnell diese Infrastruktur aufgebaut wurde, auch wenn die Zahlen im Vergleich zum Gesamtbedarf noch überschaubar wirken. Für mich erscheint es praktisch, das Laden während des Einkaufs zu erledigen. Ich frage mich nur, ob die tatsächliche Nutzung mit dem Tempo des Ausbaus mithält oder ob viele Ladepunkte zunächst ungenutzt bleiben werden. Ich sehe bei Globus eigentlich immer nur leere Ladesäulen, das ist aber selbstverständlich nur eine Momentaufnahme.