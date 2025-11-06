ENGWE startet Black-Friday-Aktion mit bis zu 300 Euro Rabatt

ENGWE hat eine groß angelegte Rabattaktion mit bis zu 300 Euro Preisnachlass auf ausgewählte E-Bikes gestartet.

Der E-Bike-Anbieter hat laut eigenen Angaben seine größte Verkaufsaktion des Jahres eröffnet. Kundinnen und Kunden sollen in diesem Zeitraum bei mehreren Modellen Einsparungen von bis zu 300 Euro erhalten.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Gewinnspiel an, bei dem im Rahmen einer „Buy One Get One Free“-Aktion ein weiteres Rad verlost werden soll.

Black-Friday-Angebote von ENGWE im Überblick

Zu den beworbenen Modellen gehören laut ENGWE mehrere Varianten der L- und P-Serie. Der L20 3.0 Pro und der L20 3.0 Boost sind demnach jeweils um 100 Euro reduziert, während der LE20 mit einem Preisvorteil von 300 Euro angeboten wird. Der N1 Air ST erhält 200 Euro Nachlass, ebenso das kompakt konzipierte P20-Modell mit Riemenantrieb.

Ausgewählte Modelle und Rabatte:

L20 3.0 Pro: 100 Euro Rabatt

L20 3.0 Boost: 100 Euro Rabatt

LE20 Cargo: 300 Euro Rabatt

N1 Air ST: 200 Euro Rabatt

P20 Folding: 200 Euro Rabatt

Nach Angaben des Unternehmens läuft die Aktion bis einschließlich 1. Dezember 2025.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.