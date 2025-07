eprimo und Netto starten Balkonkraftwerk-Aktion

Der Energiediscounter eprimo und der Lebensmittelhändler Netto Marken-Discount haben eine Kooperation gestartet, die sich an Neukunden richtet.

Wer bis zum 31. August 2025 zu eprimo wechselt, erhält einen Gutschein im Wert von bis zu 200 Euro für den Kauf einer steckerfertigen Mini-Photovoltaikanlage im Online-Shop von Netto.

Durch die Kombination von günstigen Ökostromtarifen und einer vergünstigten Balkonsolaranlage will eprimo Photovoltaik nach eigener Aussage stärker in den Alltag bringen. Der Gutschein soll insbesondere preisbewussten Haushalten den Einstieg in die Solarenergie erleichtern. Netto bietet im Rahmen der Aktion kompakte Solarlösungen an, die sich hauptsächlich für Mietwohnungen eignen.

Das Kleingedruckte ist hierbei allerdings durchaus interessant, denn es gibt gewisse Grenzen, bevor man den vollen Betrag des Gutscheins erhält. Genau heißt es:

Den Netto-Gutschein erhalten Sie ab dem 15.09.2025 per E-Mail an Ihre bei eprimo hinterlegte E-Mail-Adresse zugesandt. Voraussetzung ist, dass Sie während des Aktionszeitraums (01.08.2025 – 31.08.2025) den eprimoStrom Friends als Neukunde (keine aktuelle Strombelieferung durch eprimo) abgeschlossen und diesen nicht widerrufen haben. Der Gutschein ist bis zum 31.12.2025 einmalig im Online-Shop von netto-online.de auf das gesamte Sortiment einlösbar. Eine Barauszahlung sowie die Auszahlung eines Restbetrags, wenn der Warenkorbwert geringer als der Gutscheinwert ist, sind ausgeschlossen. Es findet keine Anrechnung auf Versandkosten und Filial-Abholservices statt. Der Gutschein muss vor Abschluss des Bestellvorgangs im Warenkorb eingelöst werden – eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar. Aussteller des Gutscheins ist die NeS GmbH, Industriepark Ponholz 1, 93142 Maxhütte-Haidhof. Die Höhe Ihres Gutscheins ist abhängig von Ihrem angegebenen Jahresverbrauch. Bei einem Wert bis 2.000 kWh/Jahr beträgt die Gutscheinhöhe 80,00 €, bei einem höheren Verbrauch 200,00 €.

Zur Aktion bei eprimo →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->